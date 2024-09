"50' Inside" fait sa rentrée sur TF1, Isabelle Ithurburu vous emmène dans les coulisses de l'émission (vidéo)

Le magazine "50' Inside" fait sa rentrée sur TF1 ce samedi 7 septembre 2024 à 17:50. À cette occasion, Isabelle Ithurburu vous propose une immersion dans les coulisses de l'émission.

Chaque samedi, 50' Inside, présenté par Isabelle Ithurburu, vous propose un rendez-vous glamour pour retrouver toujours plus d'infos, d'interviews, d'actualité people en France et à l'étranger, de destinations de rêve et de reportages exclusifs au bout du monde, pour partir à la rencontre de vos personnalités préférées.

Au sommaire de ce premier numéro de la saison :

À la une • Émilien, 21 ans, le plus grand champion des jeux TV

Émilien, le champion phénoménal des jeux télé : qui se cache derrière ce jeune homme de 21 ans qui a pulvérisé tous les records des 12 coups de midi ?

En coulisses • Comment le Royal Palace se réinvente-t-il pour devenir le premier cabaret de France ?

Une rentrée mouvementée pour le Royal Palace : comment le 2ème cabaret de France niché dans un village alsacien se renouvelle t-il chaque année pour offrir des shows toujours plus spectaculaires ?

Le portrait • Jean Dujardin



La Story • Friends : Pourquoi cette série est-elle devenue culte et désormais irremplaçable ?

Friends fête ses 30 ans : quels sont les secrets de cette série culte qui a conquis le monde entier et séduit plusieurs générations ? Comment a-t-elle bouleversé le destin de ses acteurs ?

17:45 50' Inside : Le Mag



Le document • Ces Français qui ont trouvé leur coin de paradis en Grèce.



Ils ont trouvé leur coin de paradis sur une île grecque : qui sont ces Français qui ont décidé de changer de vie et de profiter du soleil et de la mer toute l'année ?

Dans les coulisses de 50' Inside...

Découvrez l'enver du décor avec Isabelle Ithurburu qui vous emmène dans les coulisses du magazine 50' Inside...