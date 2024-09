"Zone d'impact" un nouveau magazine sur l'environnement avec Chloé Nabédian sur France 5

Lundi 23 septembre 2024 à 21:05, France 5 diffusera "Zone d'impact", un nouveau magazine présenté par Chloé Nabédian dont le premier numéro sera consacré à la Méditerranée qui est au cœur du dérèglement climatique.

2 octobre 2020 : la vallée de la Vésubie, près de Nice, est frappée de plein fouet par la tempête Alex. En seulement 24 heures, un déluge de pluie transforme les rivières en torrents destructeurs.

Moins d’un an plus tard, le 16 août 2021, le massif des Maures, dans le Var, est ravagé par un incendie exceptionnel.

Derrière ces deux événements, sans lien apparent, un seul et même phénomène climatique : le dérèglement du courant jet, appelé également jet stream. Ce courant d’air rapide en altitude est l’un des grands influenceurs de notre météo.

Avec ce premier épisode de "Zone d’impact", Chloé Nabédian, journaliste spécialiste des questions climatiques, inaugure une collection documentaire créée pour décrypter les phénomènes météorologiques qui nous ont marqués ces dernières années : quelques années après les inondations dans la Vésubie et les incendies dans le Var, elle mène l’enquête.

Grâce aux témoignages de celles et ceux — habitants, élus, pompiers — qui ont vécu au plus près ces événements, et à des images exceptionnelles, souvent inédites, tournées au cœur de la tourmente, Chloé retrace les faits heure par heure. Saisissant, émouvant, le récit de ces deux catastrophes permet à des experts – climatologues, météorologues, géologues – d'analyser et d’expliquer le processus implacable qui s’est mis en place.

Ces catastrophes auraient-elles pu être évitées ? Pourquoi sont-elles aussi dévastatrices ? Quelles sont les solutions pour l’avenir face à des situations qui risquent de s’amplifier ?

Note d'intention de Chloé Nabédian, journaliste et productrice

Pour ce premier numéro de "Zone d'impact", nous souhaitons plonger les téléspectateurs au cœur de la crise climatique qui frappe la Méditerranée, une région particulièrement vulnérable aux événements extrêmes qui se multiplient ces dernières années. En retraçant les inondations dévastatrices de la vallée de la Vésubie en 2020 et les incendies ravageurs du massif des Maures en 2021, notre objectif est de démontrer que ces catastrophes, bien qu'apparaissant différentes, partagent une même origine climatique perturbée.

Ce programme me tient particulièrement à cœur, car il incarne l'engagement qui a guidé mon parcours professionnel. Après des années à expliquer les phénomènes météorologiques et à observer les impacts croissants du changement climatique, j'ai ressenti le besoin d'aller plus loin, de raconter les histoires humaines qui se cachent derrière ces chiffres et ces prévisions. Zone d'impact est pour moi l'occasion de mettre en lumière la résilience et le courage de ceux qui sont en première ligne face à ces bouleversements climatiques.

Ce film est à la fois une enquête sur l'urgence climatique et une exploration de la capacité d'adaptation des communautés. À travers des récits poignants et l'expertise de chercheurs, nous espérons offrir une perspective à la fois humaine et scientifique sur les défis qui se dressent devant nous. Comment ces habitants s'adaptent-ils à des menaces croissantes ? Quelles solutions peuvent être envisagées pour protéger ces territoires en péril ?

"Zone d'impact" est une invitation à affronter les réalités du changement climatique et à écouter ceux qui en sont les témoins directs. Ce film est, pour moi, un acte de sensibilisation, un avertissement, mais aussi un message d'espoir et de résilience, montrant que nous pouvons encore agir pour protéger notre avenir face aux défis climatiques.