"C l’hebdo" samedi 7 septembre 2024 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 7 septembre 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 7 septembre 2024 :

18:55 C L'hebdo

Michel Barnier, quelle coalition ?

Alain Duhamel, journaliste

Nouvelles accusations contre l’Abbé Pierre : de nouvelles annonces de la Fondation Abbé Pierre et d'Emmaüs France



Christophe Robert, directeur général de la Fondation Abbé Pierre.

Tarek Daher délégué général d'Emmaüs France.

Julia Minkowski, avocate.

20:55 C L'hebdo, la suite

Sandrine Kiberlain, hilarante dans l’un des films les plus drôles de la rentrée, “Les Barbares” de Julie Delpy.

Redouane Bougheraba, le roi du clash, qui est entré dans l’histoire en étant le premier humoriste à avoir fait vibrer le vélodrome de Marseille.

Bedis et Mecca. Leur histoire pourrait être un film : alors que Bedis faisait Paris - La Mecque à vélo, il a rencontré sur sa route un petit chaton, Mecca, devenu son compagnon de voyage.