"C dans l'air" lundi 9 septembre 2024 : sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 9 septembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de "C dans l'air".

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité.

Ce lundi 9 septembre 2024, Caroline Roux reçoit : Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis.

Kamala Harris et Donald Trump débattront, mardi 10 septembre. Les deux candidats à l'élection présidentielle états-unienne se préparent minutieusement à ce rendez-vous important de la campagne. Dans le Wisconsin, samedi, l'ancien président républicain a été fidèle à son habituelle grandiloquence devant ses partisans. Kamala Harris, qui mise sur une campagne de proximité, était dans le même temps dans une épicerie de Pennsylvanie, auprès de certains soutiens émus de la rencontrer.

"Vous aviez vu le débat contre Joe Biden ? Et bien, vous allez voir cette fois encore", a assuré Donald Trump. "J'ai enfin réussi à m'extraire de la préparation du débat pour venir chercher ces épices. C'est le meilleur moment de ma journée de travail", s'amusait dans le même temps son adversaire démocrate. La vice-présidente est habituée à l'exercice du débat, auquel elle s'est déjà pliée comme procureure ou comme sénatrice. Mais Donald Trump est un adversaire redoutable. Tous deux ont recruté une doublure chargée d'incarner l'autre candidat, pour se préparer au mieux.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts.

Les experts invités :

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Echos.

Fanny Guinochet, éditorialiste à France Info et La Tribune, spécialiste des questions économiques et sociales.

Guillaume Daret, chef adjoint du service politique de France Télévisions.

Le thème de l'émission :

Impôts, dette : que veut faire Barnier ?

De l'écoute, du compromis, mais pas de miracle. Voilà ce qu'il fallait retenir, en substance, des premiers déplacements du Premier ministre Michel Barnier ce week-end. Quelques jours après sa nomination surprise à Matignon, l'ancien candidat à la présidentielle multiplie les consultations depuis plusieurs jours, de Laurent Wauquiez à Elisabeth Borne en passant par Yaël Braun-Pivet. Et ce petit manège pourrait durer longtemps, l'intéressé ayant annoncé que son discours de politique générale se tiendrait début octobre. C'est pourtant à ce moment-là que devront commencer les discussions au Parlement sur le budget 2025, sous haute surveillance du Rassemblement national qui agite la menace de censure. "Si vous tombez sur un premier ministre qui vous dit qu’il va faire des miracles, méfiez-vous !", a averti Michel Barnier, précisant : "Face à cette urgence, je ne m'interdis pas une plus grande justice fiscale". Pour se démarquer du RN, l'ancien commissaire européen consulte à gauche, selon Le Monde, au grand étonnement de plusieurs ténors socialistes qui attendent encore un éventuel appel de Matignon. Pour certains, pas question de rejoindre un gouvernement de droite. "Quand un gouvernement va être de droite, sur une politique de droite, soutenu par l’extrême droite, comment voulez-vous que des hommes et des femmes de gauche y participent ?", a prévenu sur France inter François Hollande, désormais député PS. Ce week-end, la chef de file des Verts Marine Tondelier avait déjà annoncé qu'aucun membre de son parti ne rejoindrait le gouvernement.

"Il y aura des gens de gauche" dans l’équipe exécutive, a assuré sur BFM TV, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, proche de Michel Barnier, qui s'est aussi félicité du "retour à la politique sérieuse, sobre et solide" que symbolise cette nomination. Pour mieux comprendre la personnalité du Premier ministre, nous sommes allés interroger celui qui fut Premier ministre entre 2002 et 2005, sous Jacques Chirac.

Michel Barnier avait choisi l'hôpital pour enfants de Necker pour son premier déplacement, faisant de la santé l'une de ses priorités pour son mandat. À quelques centaines de kilomètres au sud, à Digne-les-Bains, l'hôpital est au bord de la rupture. Au mois d'août, le centre hospitalier a dû fermer ses urgences de nuit pendant plusieurs jours, par manque de personnel. "Le symbole de la politique de l'hôpital public menée depuis 40 ans", indique la CGT 04. "La situation du service public hospitalier est en danger", a déclaré dans un communiqué le sénateur des Alpes de Haute-Provence, Jean-Yves Roux. "Depuis plusieurs semaines, on assiste au délitement des services des Urgences". Fin août, la maire Patricia Granet-Brunello, a pris un arrêté municipal appelant l'État à agir afin de garantir l’égalité d’accès aux soins, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour. Une mesure similaire avait été prise par une vingtaine de maires des Côtes-d'Armor en juin.

Comment Michel Barnier va-t-il organiser son gouvernement ? Sa nomination symbolise-t-elle le retour à une politique plus classique, comme le sous-entendent certains ? Et pourquoi la mairie de Digne-les-Bains saisit l'État pour sauver son hôpital public ?

