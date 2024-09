« Le génie romain » document inédit diffusé jeudi 19 septembre 2024 sur France 5 dans "Science grand format" (vidéo)

Jeudi 19 septembre 2024 à 21:05 sur France 5, Mathieu Vidard présentera un numéro inédit de "Science grand format". Le document diffusé cette semaine : « Le génie romain ».

Rome : la plus grande ville du monde durant l’Antiquité́ avec 1 million d’habitants. Face à une telle concentration urbaine, comment répondre aux multiples défis en matière d’habitat, d’hygiène, de distribution d’eau et de nourriture, de divertissement ?

L’ingéniosité romaine a imaginé d’étonnantes solutions pour faciliter la gestion urbaine du quotidien : construction des habitats en grande hauteur, système de réseau d’eau, rues pavées, logistique de ravitaillement, et autres mesures d’hygiène publique. Nous sommes les héritiers de ces innovations qui se sont perpétuées au-delà des cinq siècles de l’Empire. Grands bâtisseurs, les Romains ont aussi inventé, pour relever ces défis, toute une ingénierie technique : matériaux nouveaux, instruments de mesure de précision et machines encore jamais vues. Leurs inventeurs se nommaient Vitruve, Apollodore de Damas ou encore Héron d’Alexandrie. Des scientifiques qui ont donné naissance à une véritable pensée technologique. Avec eux sont apparus grues, pompes à piston, scies hydrauliques, systèmes de climatisation et premiers automates, que d’autres, comme Léonard de Vinci, amélioreront bien plus tard.

Depuis plus de vingt ans, une équipe de l’Université́ de Caen s’est donné comme mission de percer les secrets de ce génie romain. Son moyen pour les révéler est de fabriquer un incroyable plan de la Rome antique en 3D virtuelle interactive, avec une exigence de précision qui s’appuie entre autres sur les travaux d’archéologues internationaux.

Grâce à ce formidable travail, la ville éternelle renaît dans toute sa splendeur !

Un document inédit écrit par Hugues Demeude, réalisé par Herlé Jouon et François Guillaume.