"Complément d'enquête", RN : où sont passés les millions de l’Europe ? Jeudi 19 septembre 2024 sur France 2

Jeudi 19 septembre 2024 à 23:00, France 2 diffusera un nouveau numéro de "Complément d'enquête". Le document diffusé cette semaine : « RN : où sont passés les millions de l’Europe ? ».

C’est l’affaire qui inquiète le Rassemblement National. Dans quelques jours, après 9 ans d’enquête, s’ouvre un procès hors-norme : 2 mois d’audience, 27 personnes sur le banc des prévenus dont Marine Le Pen et Bruno Gollnisch. La justice soupçonne le parti d’extrême droite d’avoir eu recours à des emplois fictifs au Parlement européen entre 2004 et 2016. Des assistants parlementaires d’eurodéputés FN auraient, en réalité, travaillé pour le parti. Le préjudice pour les finances publiques atteindrait près de 7 millions d’euros. Complément d’enquête s’est plongé dans ce dossier tentaculaire.

Les équipes du magazine se sont procurées des mails et des documents internes du parti. Le célèbre garde du corps de la famille Le Pen a été rémunéré comme assistant parlementaire pendant des années. Des contrats qui duraient de quelques jours à quelques semaines. Un autre n’aurait envoyé qu’un seul mail à sa députée européenne en 6 mois de collaboration. Au même moment, il était présent dans l’organigramme du FN, sous la direction de Florian Philippot, le numéro deux de l’époque.

Complément d’enquête a retrouvé un témoin clé de cette affaire. Il parle pour la première fois devant une caméra. Selon lui, Marine Le Pen a joué un rôle majeur dans la mise en place d’un système présumé de détournement de fonds publics. L’objectif aurait été de renflouer les caisses du Front National de l’époque. Dans cette affaire, l’ancienne patronne du RN risque jusqu’à 5 ans d’inéligibilité.

Les équipes de Complément d'enquête ont découvert comment de fausses preuves de travail ont été constituées a posteriori et fournies à la justice. Le but : prouver que certains mis en cause auraient bien travaillé pour le Parlement européen. Selon le quotidien Libération, le même stratagème aurait permis à Jordan Bardella d’échapper à des poursuites judiciaires. Le président du Rassemblement National récuse ces informations.

Une enquête de Charlotte Gillard, Thomas Lelong, Brice Le Borgne, Swanny Thiébaut, Stéphane Bidart et Pierre-Louis Devais.

Un numéro exceptionnellement présenté par Virginie Vilar.