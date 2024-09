"C dans l'air" mardi 17 septembre 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 17 septembre 2024 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 17 septembre 2024, Caroline Roux recevra : Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman.

Thierry Breton ne fera plus partie du nouvel exécutif européen de la Commission Von der Leyen. Après cinq ans passés à Bruxelles, avec un portefeuille XXL comprenant le marché intérieur, le numérique, la défense, le commissaire européen français sortant et désigné pour effectuer un nouveau mandat de cinq ans au sein de la Commission européenne par le chef de l’Etat, le 25 juillet, a présenté sa démission avec "effet immédiat" à la présidente de l’exécutif européen. Une annonce fracassante puisqu’il était prévu que l’Elysée annonce ce lundi qu’il serait remplacé par Stéphane Séjourné, patron de Renaissance et brièvement ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Gabriel Attal. "Il répond à l’ensemble des critères requis", a assuré l’Elysée. "Son engagement européen lui permettra de porter pleinement cet agenda de souveraineté", a ajouté la présidence.

De son côté, Thierry Breton a expliqué que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, avec qui il était en froid, avait réclamé son retrait au président français.

Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman reviendra sur la démission brutale de Thierry Breton à la Commission européenne et sur son bilan.

Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société.

Arnaud Gallais, co-fondateur de l’association M’endors pas.

Anne Bouillon, avocate pénaliste au barreau de Nantes.

Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne.

Jonathan Sollier, journaliste à La Provence.

"Je suis un violeur comme ceux qui sont dans cette salle". Ce sont les mots prononcés ce mardi par Dominique Pelicot, principal accusé dans l’affaire des viols de Mazan, qui n’était plus apparu à l’audience depuis mercredi dernier pour des raisons de santé. De retour ce mardi dans l’enceinte du tribunal où il est jugé pour avoir drogué et fait violer Gisèle Pelicot pendant dix ans, il a reconnu lors de son interrogatoire la totalité des faits, a demandé pardon à son ex-épouse, mais aussi chargé les 50 autres accusés qui "savaient tous, ils ne peuvent pas dire le contraire". "Maintenant, je veux me battre pour que tout le monde comprenne qu'elle n'est rien d'autre qu'une victime dans ce dossier", a-t-il notamment ajouté.

À la sortie de la matinée d'audience, le public, nombreux, a applaudi Gisèle Pelicot dans la salle des pas perdus du tribunal d'Avignon. Une femme devenue le symbole en France de la lutte contre les violences sexuelles. Samedi, des milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs villes du pays pour apporter leur soutien à celle qui a été droguée par son mari et violée par des hommes recrutés sur Internet, et qui a pris la décision de tenir les audiences publiques car "la honte doit changer de camp". Lundi, émue, elle avait pris la parole pour remercier toutes les personnes qui lui ont témoigné "leur soutien depuis le début de cette épreuve". "Grâce à vous tous j’ai la force de mener ce combat jusqu’au bout".

Un procès hors norme qui met en cause 51 hommes pour 92 faits de viol sur une même victime et interroge sur l'étendue des violences sexuelles dans la société : les hommes sur le banc des accusés viennent de tous milieux, de toute classe sociale, de tout âge, de toute profession. Sur les réseaux sociaux, la phrase "Not All Men" (pas tous les hommes) est reprise par des hommes qui semblent avoir peur des conséquences de la médiatisation de cette affaire mais aussi par des hommes et des femmes pour dénoncer des violences vécues. Une affaire qui secoue depuis une semaine la société dans son ensemble et questionne également la définition du viol par la loi, jugée souvent par certains trop restrictive car omettant la notion du consentement et et à la mise en place de réponses structurelles.

