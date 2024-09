"C dans l'air" jeudi 19 septembre 2024 : les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 19 septembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce jeudi 19 septembre 2024, Caroline Roux recevra : Anne-Isabelle Tollet, grand reporter pour le groupe Canal+, spécialisée depuis 2007 dans les zones sensibles telles que l’Afghanistan, le Pakistan et l’Iran, autrice de “Le Voyage interdit”.

Il y a deux ans, Masha Amini était tuée par la police des mœurs en Iran pour un voile mal porté. Depuis, la jeunesse iranienne se mobilise chaque jour, bravant les interdits, les femmes sortant sans porter le voile, manifestant leur rage et leur volonté de changement. Le régime applique la terreur et 853 exécutions capitales ont eu lieu.

Anne-Isabelle Tollet est grand reporter pour le groupe Canal+, spécialisée depuis 2007 dans les zones sensibles telles que l’Afghanistan, le Pakistan et l’Iran. Elle publie "Le Voyage interdit", aux éditions du Cherche-Midi, un récit de son séjour clandestin dans la République islamique d'Iran, en octobre 2023.

Les plateformes de réseaux sociaux comme YouTube, X, Telegram, TikTok et Facebook sont bannies depuis plus de deux ans en Iran. Les autorités ont ensuite bloqué l’accès à Instagram et WhatsApp. Alors que le régime des ayatollahs a fermé l’un des seuls remparts qui restait à la jeunesse de laisser entrevoir leur résistance, elle parvient tout de même à déjouer cette censure numérique en faisant appel à des VPN pour témoigner de leur vie moyenâgeuse, en noir et blanc, en Iran.

Arrivée à Téhéran, Anne-Isabelle Tollet rencontre un guide, dont la mission principale consiste à surveiller les touristes pour s’assurer qu’ils sont bien de vrais touristes et à leur faire visiter l’Iran. Mais la grand reporter menait en réalité une double vie la nuit en allant à la rencontre des Iraniens et des Iraniennes. Notamment de Shirin qui vit dans une résidence sur les hauteurs de Téhéran. À ce moment, "j’ai l’impression de découvrir une société totalement schizophrène, qui vacille de l’apparent au caché, du dehors hostile au dedans où l’on brave tous les interdits. Comme ici où l’alcool coule à flots alors que sa consommation est passible de 80 coups de fouet. Pour tout dire, plus je connais ce pays et plus il me paraît insaisissable".

Bernard Guetta, député européen Renew Europe, disait cette semaine que "pour qu’un régime arrive à commettre un crime de masse, c’est qu'il crève de trouille", ajoutant que "ces monstres vont tomber". "Le Voyage interdit" d’Anne-Isabelle Tollet est un sursaut pour que la communauté internationale entende cette population iranienne qui aspire à des jours meilleurs mais se sent résignée petit à petit. Elle vient nous en parler à 17.25.

Roland Cayrol, politologue, directeur du Centre d’études et d’analyse (CETAN).

Guillaume Daret, chef adjoint du service politique de France Télévisions.

Tam Tran Huy, directrice adjointe de Public Sénat.

Fanny Guinochet, éditorialiste à France Info et La Tribune, spécialiste des questions économiques et sociales.

Barnier, les heures décisives

Michel Barnier a convié ce jeudi à 15h les formations politiques susceptibles de participer à la formation "rapide" de son équipe gouvernementale, a fait savoir Matignon. Mais sa composition s’annonce encore très compliquée alors que depuis quelques jours des noms circulent : Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau ou encore Annie Genevard…Essentiellement des personnalités du parti Les Républicains, ce qui est l’origine de vives tensions avec les macronistes.

Dans un entretien pour Le Point ce mercredi 18 septembre, l’ancien Premier ministre désormais président du groupe Renaissance à l’Assemblée s’est voulu très clair : "Rien ne pourra se faire sans nous". Et si nous parvenons à des compromis, alors ce sera : "Le Parlement décide, et le gouvernement exécute" a affirmé Gabriel Attal. L’ancien chouchou d’Emmanuel Macron qui ne cache pas ses ambitions pour la présidentielle de 2027 met également en garde l’exécutif : "Tout gouvernement qui aurait le RN pour béquille est condamné à chuter" et n’hésite pas à mettre sous pression le nouveau locataire de Matignon en affirmant qu’il se "battrai [t]" "pour protéger les Français des hausses d’impôts", que Michel Barnier n’a pas exclues. Une ligne rouge qui a aussi été fixée par Jordan Bardella, président du RN et Vincent Jeanbrun, porte-parole des députés LR.

De son côté, le chef de l’Etat aurait refusé mardi une première liste de ministres potentiels car composée de trop de LR. L’Elysée a par ailleurs fait savoir ce jeudi qu’il annulait son déplacement en Bretagne ce vendredi, officiellement pour « contraintes météorologiques".

Alors que se passe-t-il à Matignon ? Qui dans le prochain gouvernement ? Pour mener quelle politique ? Et quels regards portent les Français sur cette crise politique ? Quelles sont leurs attentes ?

