"C dans l'air" vendredi 20 septembre 2024, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 20 septembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 20 septembre 2024, Axel de Tarlé recevra : Isabelle Steyer, avocate au barreau de Paris et spécialisée dans la défense des femmes et enfants victimes de violences.

Entre 2011 et 2020, Dominique Pelicot a proposé à des dizaines d’hommes de venir abuser sexuellement de sa femme dans son sommeil. Le père de 3 enfants les a contactés sur le site de rencontres en ligne Coco, fermé par les autorités en juin dernier. Sur les 83 suspects potentiels, 54 ont été identifiés et 51 comparaissent aujourd’hui et pour 4 mois de procès. La victime principale, Gisèle Pelicot a demandé que les débats soient publics afin que la honte change de camp.

Au tribunal d'Avignon ce mardi, Gisèle Pelicot s'est exprimée sur les viols qu'elle a subis et s'est émue des arguments de la défense qui visent à la faire passer pour "complice" des accusés. "Depuis que je suis arrivée dans cette salle d'audience, je me sens humiliée. On me traite d'alcoolique. Je serais la complice de M. Pelicot. Il faut avoir un degré de patience pour supporter ce que j'ai pu entendre". "Entre 'j'ai appâté', 'j'ai fait semblant', 'j'étais ivre', 'j'étais complice', maintenant on cherche à diffuser des photos prises par monsieur Pelicot pour me faire passer pour coupable. Qui est la coupable dans cette salle d'audience?". "J'ai l'impression d'être la coupable et les 50 victimes sont derrière moi", a-t-elle affirmé.

Gisèle Pelicot a été interrogée par des avocats de la défense sur d'éventuels "penchants exhibitionnistes" ou encore par le Président de la Cour qui lui a demandé si elle avait "été en mesure de consentir à un acte sexuel". La semaine dernière, Guillaume de Palma, avocat de plusieurs présumés accusés, avait expliqué qu'il y avait "viol et viol" et le maire de Mazan Louis Bonnet a déclaré dans une interview à la BBC que l’affaire "aurait pu être plus grave" et qu’il "n’y a pas mort d’homme".

Isabelle Steyer, avocate au barreau de Paris et spécialisée dans la défense des femmes et enfants victimes de violences reviendra sur le procès des viols de Mazan, sur le retentissement mondial de cette affaire et sur l’attitude de la Cour et des accusés.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts.

Les experts invités :

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Astrid de Villaines, productrice, présentatrice de "Sens politique" sur France Culture.

Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Echos.

Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique à France Télévisions.

Le thème de l'émission :

Le gouvernement ne sera pas présenté ce vendredi mais "avant dimanche" le temps d’effectuer les vérifications déontologiques. C’est ce qu’a annoncé Matignon ce vendredi à la suite d’une journée marathon, avec une dernière réunion autour de Michel Barnier et toutes les forces politiques susceptibles de rejoindre son équipe gouvernementale, puis sa présentation à Emmanuel Macron jeudi soir à l’Elysée. Deux semaines après la nomination du nouveau Premier ministre, et alors que les tractations ne semblaient jamais pouvoir aboutir, ça accélère, désormais, et avant même l'annonce officielle, on en sait plus sur cette liste validée dans les grandes lignes par le chef de l’Etat : 38 ministres, dont 16 de plein exercice, qui comprendront 7 macronistes, 3 LR, 2 Modem, un Horizons, un centriste, un divers droite et un divers gauche.

Le camp présidentiel conserverait ainsi l’Economie (Antoine Armand et Mathieu Lefevre), l’Education nationale (Violette Spillebout), le Travail, les Affaires étrangères (Jean-Noël Barrot), la Santé (Geneviève Darrieussecq), et le poste de porte-parole (Maud Bregeon). Cinq sortants seraient également reconduits : Rachida Dati à la Culture, Sébastien Lecornu aux Armées, et d’autres changeraient de poste comme Catherine Vautrin aux Territoires ou Agnès Pannier-Runacher à l’Ecologie. Parmi les entrants, les noms de plusieurs ténors des Républicains circulent : le président de leur groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau pourrait ainsi s’installer à l’Intérieur. Annie Genevard, cadre historique, est proposée pour l’Agriculture. La droite qui prendrait aussi l’Enseignement supérieur, l’Outre-mer (François-Noël Buffet pressenti), la Famille et le Commerce. Enfin, le nom de l’ancien élu socialiste Didier Migaud, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), est évoqué avec insistance pour succéder à Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice.

Mais alors que les contours du nouveau gouvernement se précisent, les réactions se multiplient à gauche. À commencer par l’ancien président socialiste, redevenu député, François Hollande. "Pourquoi y a-t-il eu une dissolution si c’est pour avoir à peu près les mêmes, plus à droite encore ? (...)Non seulement il n’y a pas un gouvernement qui correspond au front républicain mais c’est pire encore : on devait avoir un changement, on a une Restauration", a-t-il cinglé ce matin au micro de France Bleu. "(Je perçois), dans les noms qui sont donnés pour l'instant, une extrême droitisation de la Macronie, qui est très inquiétante", a tancé de son côté la cheffe des députés Insoumis Mathilde Panot. "On est passé du front républicain à l’affront républicain" a regretté pour sa part la cheffe de file des Verts Marine Tondelier.

Du côté de l’exécutif, on fait savoir que si la liste des ministres a bien avancé, des "derniers ajustements" sont en cours concernant certains noms. Une nouvelle équipe gouvernementale qui va devoir s’atteler à de nombreux dossiers, à commencer par le budget. Michel Barnier a laissé entendre qu’il ressemblerait à celui préparé par Gabriel Attal cet été. Mais aussi l’immigration, le nouveau locataire de Matignon en fait une priorité et se sait attendu sur cette question par le RN.

Alors gouvernement Barnier, qui rentre, qui sort ? Quelle est la feuille de route édictée par le Premier ministre ? Que veut-il faire en matière d’immigration ? Enfin quelle sera la stratégie du RN ces prochaines semaines ?

