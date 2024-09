"C dans l'air" lundi 23 septembre 2024 : sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 23 septembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 23 septembre 2024, Caroline Roux reçoit : Mariam Pirzadeh, journaliste et ancienne correspondante à Téhéran pour France 24.

Ce matin, l'armée israélienne a prévenu qu'elle allait mener "des frappes plus importantes et plus précises" contre le Hezbollah, au Liban. Tsahal a dirigé une dizaine de frappes dans l'est et le sud du pays et l’agence de presse officielle libanaise a indiqué que "les avions de guerre ennemis avaient lancé plus de 80 frappes aériennes en une demi-heure." Dans un message vidéo, Daniel Hagari, le porte-parole de l’armée israélienne a annoncé que les frappes au Liban allaient "se poursuivre dans un avenir proche" contre le Hezbollah. Il conseille aux civils des villages libanais situés à l’intérieur ou à proximité de bâtiments et de zones utilisées par le Hezbollah à des fins militaires de se mettre immédiatement à l’abri pour leur propre sécurité.

Depuis l'attaque du 7 octobre, les échanges de tirs sont quotidiens entre Tsahal et le groupe terroriste, soutien du Hamas et allié de l'Iran. Mais les tensions entre les deux parties se sont particulièrement accrues ces derniers jours. Cette semaine a été marquée par d'importantes explosions de bipeurs et de talkies-walkies appartenant à des membres du Hezbollah, causant la mort de 37 personnes mardi et mercredi.

Hier, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres s'est inquiété de la montée des tensions entre Israël et le Hezbollah et que le Liban devienne "un autre Gaza" à mesure que s'intensifie le conflit armé entre Israël et l'organisation chiite libanaise pro-iranienne Hezbollah.

Mariam Pirzadeh, journaliste et ancienne correspondante à Téhéran pour France 24, reviendra sur la tension accrue entre Israël et le Hezbollah et sur les récentes déclarations de l'Organisation des Nations unies qui a averti ce week-end que la région était "au bord d'une catastrophe imminente", alors que les craintes d'une guerre totale s'intensifient.

Guillaume Daret, chef adjoint du service politique à France Télévisions.

Caroline Michel-Aguirre, grand reporter au service France du magazine Le Nouvel Obs.

Soazig Quemener, rédactrice en chef de La Tribune Dimanche.

Gaëlle Macke, directrice déléguée de la rédaction du magazine Challenges.

Gouvernement Barnier : le plus dur commence...

Après seize jours de tractations, et plus de deux mois sans gouvernement, la France a désormais un nouvel exécutif : 39 ministres et secrétaires d’Etat qui se sont retrouvés à Matignon ce matin à la demande du Premier ministre. L’occasion pour Michel Barnier d’évoquer sa méthode et de distiller quelques consignes. "Pas d’esbroufe, s’il vous plaît", a insisté le chef du gouvernement, appelant son équipe à "agir plus que communiquer" et "agir avant de communiquer". Chacun a ensuite pris possession de son ministère, avant un premier Conseil des ministres autour d’Emmanuel Macron cet après-midi.

"Il n’y aura pas de polémique avec le président de la République" avait assuré dimanche soir sur France 2 Michel Barnier. "Nous ne sommes pas en cohabitation. L'essentiel du socle parlementaire qui va accompagner le gouvernement est constitué de députés et de sénateurs qui ont, pour beaucoup, soutenu et accompagné le président de la République depuis sept ans" a expliqué le Premier ministre, avant de donner sa feuille de route en commençant par rassurer les macronistes sur les sujets sociétaux. Les grandes lois" de "progrès social ou sociétal" comme celles sur l’IVG, la PMA ou le mariage pour tous "seront "préservées" a-t-il affirmé, en réponse aux doutes exprimés après la nomination de plusieurs ministres ayant voté contre ces lois. Et pour pour boucler le budget 2025, Michel Barnier a assuré qu’il n’augmenterait pas les impôts sur le plus modestes, les gens qui travaillent, les classes moyennes mais n’a pas exclu que "les plus fortunés participent à l’effort national" ainsi que "les grandes sociétés, les multinationales".

Un nouveau gouvernement et une feuille de route qui promettent des débats intenses au Parlement. Sitôt les noms des ministres dévoilés, de nombreuses critiques ont fusé sur cette "droitisation" du gouvernement, et des rangs de la gauche jusqu’à l’extrême droite, plusieurs personnalités ont déjà menacé de poser des motions de censure pour faire pression. Son discours de politique générale va être très attendu, suivi du premier gros dossier : le budget 2025.

Le Premier ministre a pour l’heure évoqué des économies dans les administrations et les collectivités locales ainsi que des prélèvements ciblés, mais sous quelles formes ?

Michel Barnier a également expliqué qu’il souhaitait travailler avec les partenaires sociaux pour "améliorer" la réforme des retraites adoptée par le gouvernement Élisabeth Borne. Plusieurs organisations syndicales, la CGT, la FSU, Solidaires, et des organisations de jeunesse ont appelé à faire grève le mardi 1er octobre prochain pour obtenir son "abrogation". "C’est le match retour contre la réforme des retraites (…) Le rapport de force est de notre côté. Il faut pousser notre avantage", a martelé Sophie Binet.

Les collectivités, qui redoutent de faire les frais de mesures d'économies dans le budget 2025, sont également très remontées depuis que Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, les ministres sortants de l'Economie et des Comptes publics, les ont tenus responsables il y a quelques semaines du dérapage de la dépense publique. Des collectivités locales qui pour certaines ont dû faire le choix d’augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour boucler leurs budgets.

