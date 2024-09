"Envoyé Spécial" jeudi 26 septembre 2024 sur France 2, sommaire du magazine

Jeudi 26 septembre 2024 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Les reportages diffusés jeudi 26 septembre 2024 :

L’eau minérale en eaux troubles

Ces derniers mois, l’industrie de l’eau minérale a été fortement secouée par une série de scandales et de révélations. Sources polluées, prélèvement illégal de l’eau, soupçons de tromperie et de fraude à grande échelle.

Pour les Français, qui consomment chaque année 9 milliards de bouteilles d’eau, la confiance s’est évaporée.

Alors peut-on encore boire de l’eau minérale ?

Un reportage Emilie Lambin, Anthony Delarbre, Mathieu Martinière, Jérôme Prouvost et Lotfi Douidi pour Kraken.

Vie chère : colère sous les tropiques

Depuis trois semaines, la Martinique traverse un mouvement social d’ampleur contre la vie chère, avec des prix 40% plus élevés qu’en hexagone, selon l’INSEE. Des violences et dégradations ont éclaté à Fort-De-France et dans plusieurs autres communes, en marge des manifestations et blocages.

Envoyé Spécial est allé à la rencontre des Martiniquais qui subissent cette hausse des prix mais aussi des leaders de ce mouvement inédit, né sur les réseaux sociaux, en marge des syndicats traditionnels.

Au cœur des revendications : le système économique insulaire et la concentration de la grande distribution entre les mains de ceux que les martiniquais appellent les “Békés” - les descendants des colons.

Reportage de Laura Orosemane, Laurent Desbois et Harold Horoks.