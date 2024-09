"Enquête d'action" en immersion avec les gendarmes de Toulouse, vendredi 27 septembre 2024 sur W9

Vendredi 27 septembre 2024 à 21:10 sur W9, Marie-Ange Casalta présentera un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" qui aura pour thème « Toulouse sous haute tension : les gendarmes en première ligne ».

À Toulouse, les 200 gendarmes de la caserne du Mirail ne chôment pas ! Trafics de stupéfiants, cambriolages, agressions : en 2023, la compagnie de Toulouse-Mirail a réalisé plus de 12 000 interventions.

Et pour les plus périlleuses, la compagnie peut compter sur son Peloton du Surveillance et d’Intervention (PSIG) : une dizaine de militaires surentraînés et armés pour neutraliser les délinquants les plus violents. Face à eux, un homme, déjà condamné à de la prison, qui a proféré des menaces de mort, et qui les menace avec une arme à feu. Ou encore des cambrioleurs qu’il faut mettre en joue.

Kylian et Taz, deux gendarmes expérimentés du PSIG, se lancent à la poursuite d’un voleur en série. Ses victimes : un habitant âgé de 90 ans et une jeune femme enceinte ! Vont-ils réussir à lui mettre la main dessus ?

Pendant ce temps-là, perquisitions surprises : Alexandre et son équipe plongent dans les repaires des dealers. 2 kilos de cannabis, 20 000 euros en billets : le bilan est impressionnant.

Toulouse abrite aussi l’un des carrefours autoroutiers les plus denses de France. C'est le territoire de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière de Haute Garonne, l'EDSR 31, l'un des plus importants de France avec une centaine de gendarmes.

Parmi eux, Jérôme, motard du Peloton Motorisé. Passionné de deux-roues, rien ne lui échappe lorsqu’il s’agit de contrôler une moto-cross. Plaque illisible, rétroviseur plié, pneus usés à la corde : le pilote de 16 ans se verra infliger une véritable leçon par le militaire. Les jeunes conducteurs sont souvent ceux qui bravent le plus l’autorité. Une femme d’à peine 20 ans sera contrôlée à 148km/h au lieu de 80 ! Attachez vos ceintures, l'émotion est garantie.