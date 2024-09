"C l’hebdo" samedi 28 septembre 2024 sur France 5, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 28 septembre 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 28 septembre 2024 :

18:55 C L'hebdo

L'intervention au sol d'Israël au Liban est-elle imminente ?

Hugo Micheron, chercheur et spécialiste du Moyen-Orient.

Nouveau tournant dans l'enquête sur la mort du petit Emile avec le rapport d'analyse ADN

François Daoust, ancien directeur de l'IRCGN.

Laurent Blanchard, journaliste à La Provence.

Arthur Herlin, journaliste à Paris Match.

20:55 C L'hebdo, la suite

Bérénice Bejo, pour la pièce « Les gens de Bilbao naissent où ils veulent » au Théâtre Marigny.

Michel Jonasz, pour son nouvel album “Soul”.

Marion Barbeau, pour le film “Drone” en salle le 2 octobre au cinéma.