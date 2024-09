"Sept à Huit" dimanche 29 septembre 2024 sur TF1, sommaire du magazine…

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 29 septembre 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 29 septembre 2024 :

Ils font revivre leur village

Ils sont commerçants, maires et même curés et font des miracles pour faire revivre leur village.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 29 septembre 2024 :

Affaire Pélicot : des accusés témoignent

Ils font parti des 50 hommes accusés de viol dans l'affaire Pélicot. Leurs témoignes exclusifs et leur ligne de défense parfois difficile à entendre.

Charmeurs de squales en Polynésie

Ils nagent parmi les requins les plus dangereux de la planète jusqu'à les caresser.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

La confession d'un policier

Confronté à la violence il raconte sa descente aux enfers, les pressions et sa tentative de suicide.