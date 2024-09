"Familles extraordinaires" : Vive les familles recomposées sur Gulli lundi 30 septembre 2024

À voir ou revoir sur Gulli lundi 30 septembre 2024 à 21:05, un numéro du magazine “Familles extraordinaires” qui vous propose de découvrir le quotidien de familles recomposées.

Comment souder des enfants de parents différents autour de valeurs communes ? Trois tribus recomposées nous font partager leur émouvante complicité. Grâce à un projet fédérateur, beaux-parents et beaux-enfants ont appris la solidarité et le respect.

Dans la Drôme, Aurore, David et leurs six enfants sont très soudés après le grave problème de santé qui a failli coûter la vie à la maman. Depuis, sous l'impulsion des deux aînées, toute la tribu s'est mise au zéro déchet.

Près du Mont-Saint-Michel, Victoria et Steeve ont ouvert un atelier de brocante auquel leurs cinq enfants participent. Chez eux, on chine, on restaure et on revend sur internet en famille !

Près de Cherbourg, Coraline et Léo se sont installés dans une ferme à la campagne pour réaliser leur rêve : cohabiter avec leurs cinq enfants et créer un espace culturel pour gagner leur vie.