"Appel à Témoins" mardi 1er octobre 2024 sur M6 : voici les affaires qui seront traitées par Julien Courbet (vidéo)

Mardi 1er octobre 2024 à 21:10, M6 diffusera le 9ème numéro de l'émission "Appel à Témoins" présenté par Julien Courbet. Voici les trois nouvelles affaires qui seront traitées dans l'émission.

Parce que depuis des mois ou des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont toujours aucune nouvelle, parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier, ces personnes veulent des réponses.

Aux côtés de Julien Courbet, enquêteurs, procureurs, avocats, mais aussi les proches des victimes viennent en plateau lancer des appels à témoins en direct.

3 nouvelles affaires non élucidées :

Disparition inquiétante • Madjid Ahamadi (Besançon, Doubs)

Un basketteur de 24 ans disparaît en pleine nuit, à la sortie d’une discothèque située à proximité d’une rivière, après une soirée alcoolisée. Il n’en faut pas plus pour que les enquêteurs concluent à une noyade. Pourtant, le corps du jeune homme n’a jamais été retrouvé.

Le samedi 18 novembre 2023, après un match de basket disputé à Auxerre avec son équipe, Madjid Ahamadi rentre à Besançon, bien décidé à faire la fête. Après une étape chez lui pour se changer et boire quelques verres, il se rend en voiture avec deux amis au QG, la discothèque locale, située sur les rives du Doubs. Vers 3h30, Madjid est ivre et très fatigué. Sur des images de vidéosurveillance, on le voit ressortir accompagné d’un ami qui l’encourage à se reposer dans une voiture, et qui l’y enferme pour le protéger. Mais lorsque les coéquipiers de Madjid partent à leur tour, ils ne le trouvent plus.

Madjid aurait-il pu se noyer ? Madjid ne savait pas nager et s’il était sorti de la voiture il aurait pu glisser depuis la berge. Ou bien un autre scénario s’est-il produit cette nuit-là ?

Les proches de Madjid, notamment sa jeune soeur, sont convaincus que Madjid n’a pas été victime d’un accident, mais d’un acte criminel.

Disparition inquiétante • Vanessa Melet (Langrune-sur-Mer, Calvados)

Quasiment 8 ans se sont écoulés depuis cette disparition, qui pour ses proches reste douloureusement incompréhensible : une jeune femme qui éprouve les plus grandes difficultés à marcher et qui, par un froid matin de décembre, part seule, aux aurores, du domicile familial, sans laisser aucune trace.

Mardi 6 décembre 2016, à Langrune-sur-Mer en Normandie. Il est 7h30, lorsque Vanessa Melet, 37 ans, se lève sans aucune raison, se douche, et part dans la nuit noire du domicile de sa mère et de son beau-père, où elle résidait depuis quelques semaines. Avant de sortir, elle dit juste à sa mère, d’un ton péremptoire : “Je vais faire un tour, je reviens”. Pourtant, 3 heures plus tard, Vanessa n’est pas rentrée. Partie sans téléphone, sans papiers, sans argent, elle ne donnera plus jamais signe de vie.

Vanessa a-t-elle pu disparaître volontairement ? Avait-elle un rendez-vous ou bien aurait-elle fait une mauvaise rencontre, purement fortuite ?

La mère de Vanessa Melet est convaincue que sa fille était sous l’emprise d’une tierce personne qui aurait pu provoquer sa disparition.

Meurtre maquillé en suicide ? • Gwenolé Pio (Le Tronchet, Île et Vilaine)

Ce 21 novembre 2020, dans la forêt du Tronchet près de Saint-Malo en Bretagne. Denis, un habitant de la région démarre sa balade quotidienne avec ses chiens lorsqu’il fait une macabre découverte…

Il découvre, pendu à un arbre, un jeune homme. Denis décide de donner l’alerte mais il n’a pas son téléphone sur lui, il fait donc demi-tour pour retourner à son domicile qui se situe à quelques mètres… il est 15h29 lorsqu’il joint les pompiers. Lorsque les secours arrivent, ils ne parviennent pas à réanimer le jeune homme. Il est malheureusement trop tard.

Denis voit alors arriver une femme, qui se présente comme la compagne de la victime. Elle explique que le jeune homme s’appelle Gwenolé Piot, il a 25 ans.

Tout laisse penser que l’homme s’est donné la mort mais sa famille, qui a reçu d‘étranges messages, est persuadée qu’il s’agit d’un homicide.

Si vous avez des informations à communiquer

Un numéro vert 0800 10 11 21 non surtaxé est mis à la disposition des téléspectateurs, 5 jours avant le direct et durant et toute l’émission.

L’adresse email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. reste ouverte en permanence.