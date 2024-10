"Zone Interdite" dimanche 6 octobre 2024 sur M6 : Toc, hypocondriaques, schizophrènes : leur combat pour une vie normale

Dimanche 6 octobre 2024 à 21:10 sur M6, Ophélie Meunier présentera sur M6 un numéro de "Zone Interdite" qui suit le combat de Français face à leurs troubles psychiques.

Ce sont des souffrances souvent invisibles : hypocondrie, troubles obsessionnels compulsifs, schizophrénie… Les troubles psychiques frappent un Français sur cinq ! Nous y avons tous été confrontés un jour dans notre entourage. Mais réalise-t-on à quel point elles bouleversent l’existence de ceux qui en sont atteints ? Comment travailler, aimer ou simplement profiter des petits bonheurs de la vie quand le moindre geste du quotidien demande des efforts démesurés ?

Les équipes de "Zone Interdite" ont suivi durant plusieurs mois des Français bien décidés à dépasser la souffrance et les obstacles de leur maladie. Parfois, la recherche du bonheur passe par une belle rencontre. Parfois par l’apport inespéré d’une toute nouvelle technologie qui promet de révolutionner leur quotidien. Un chemin jalonné de nombreuses épreuves au bout duquel ils espèrent vivre enfin comme les autres.

Parfois la solution passe par des traitements d’un nouveau genre. Depuis 30 ans Audrey souffre de TOC : de troubles obsessionnels compulsifs. Au plus fort de la maladie, la jeune femme prenait jusqu’à 10 douches par jour. Aujourd’hui, elle apprend à vivre avec deux électrodes placées dans son cerveau. Une technologie de pointe qui va lui permettre de reprendre le chemin du travail, et de retrouver une vie sociale.

Jason, 23 ans et Camille, 29 ans, souffrent tous les deux de schizophrénie. Mais leur amour a changé leur vie. Ils vivent ensemble depuis six mois et se sentent plus forts que jamais pour affronter ensemble la vie et ses défis. Jason s’apprête à commencer son tout premier emploi, malgré les symptômes et parfois aussi, le regard des autres. La schizophrénie reste la maladie psychique la plus stigmatisée.

À 38 ans, Lydie vit avec une maladie que l’on découvre à peine, le TDI : un trouble dissociatif de l’identité. Elle dit avoir huit personnalités en elle qui cohabitent. En une fraction de seconde, elle peut changer du tout au tout. Son caractère, ses goûts, ses habitudes… Une vie surprenante pour son compagnon, il ne sait jamais à qui il aura affaire. Après avoir longtemps refoulé son TDI, Lydie veut aujourd’hui accepter ces différentes parties d’elle-même.

Pour Hélène, 48 ans, la vie n’est plus qu’une grande angoisse. Elle menait pourtant une vie normale. Un mari, un enfant, un travail : elle était heureuse. Mais la mort brutale de son père l’a plongée dans le cercle vicieux de l’anxiété et de l’hypocondrie. En six mois, la mère de famille a perdu 22 kilos. Hélène n’a plus le choix : elle doit être prise en charge. Un traitement médicamenteux et une thérapie vont lui offrir une véritable renaissance.