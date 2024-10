"Au bout de l'enquête" : Les affaires Denis Waxin & Maëva Rousseau samedi 5 octobre 2024 sur France 2

Samedi 5 octobre 2024 à 14:00 sur France 2, Marie Drucker vous proposera deux inédits du magazine “Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?” sur l'affaire Denis Waxin et l'affaire Maeva Rousseau.

14:00 Affaire Denis Waxin Le prédateur et les jeunes filles



Trois meurtres de jeunes filles en 7 ans, des crimes atroces, un mode opératoire similaire… au tournant des années 90, un prédateur rôde dans le sud de Lille.

L’homme est insaisissable, la psychose s’installe. Mais grâce à la ténacité des policiers et l’intuition d’un jeune juge d’instruction, l’enquête finira par aboutir.

Un film de Jean-Pierre Vergès.

15:00 Affaire Maëva Rousseau Paranoïa meurtrière

C’était une jeune femme de 23 ans, mère d’un enfant d’un an, qui menait une vie simple et sans histoire. Pourtant cette nuit d’avril 2012, Maeva Rousseau est retrouvée sauvagement assassinée dans sa petite maison du Val d’Oise.

Commence alors une enquête aux multiples rebondissements. Elle va mettre au jour une sombre entreprise macabre, alimentée par la vengeance, la suspicion et les fantasmes.

Un film de Stéphanie Bergeron.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Chaque fait divers raconte non seulement l’évolution des méthodes d’enquête des services de police et de gendarmerie, mais aussi une époque, un milieu, une région, un contexte historique ou social. À travers le récit des crimes et de leur résolution, Au bout de l’enquête écrit chaque samedi une page méconnue de l’histoire de la société française.

Un soin tout particulier est apporté à la qualité du récit et de la mise en images. Le magazine s’appuie en outre sur l’expertise et la rigueur d’une équipe rédactionnelle aguerrie, spécialiste de l’analyse et du décryptage des faits divers.