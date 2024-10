"C dans l'air" samedi 5 octobre 2024, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce samedi 5 octobre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce samedi 5 octobre 2024, Axel de Tarlé recevra Julie Neveux, linguiste à Sorbonne université, et chroniqueuse à France Inter.

Ce week-end a lieu le 19e sommet de la Francophonie. Hier à Villers-Cotterêts, à la Cité internationale de la langue française, Emmanuel Macron a salué une langue "d'invention et de réinvention". 343 millions de personnes parlent français dans le monde, et avec la démographie, on estime les francophones à 715 millions en 2050. L'occasion de se demander comment se porte la langue française.

Selon Julie Neveux, "Si vous voulez qu'une langue aille mal, il ne faut plus la parler. On entend très souvent des discours qui laissent penser que le français est en perte de vitesse, qu'il serait mal parlé. Mais pourquoi figer le français?". La présence de plus en plus d'anglicismes dans notre quotidien, les fautes dans les mails, dans les textos, sont autant de motifs d'inquiétude pour bien des défenseurs de la langue de Molière. Pour d'autres, certaines règles d'orthographe et de grammaire seraient illogiques et nécessiteraient d'être revues.

Dans son discours d'ouverture du sommet de la Francphonie, le président Macron a affirmé :"Le Français est un formidable levier d'opportunités (...) Je le dis pour tous nos jeunes, tous ceux qui s'orientent vers le commerce, ne pensez pas qu'anglais". Une façon de défendre le français comme faisant partie de notre identité, notre culture, mais aussi une forme de diplomatie du français. Alors la langue est-elle un outil d'influence ?

Julie Neveux, linguiste à Sorbonne Université, reviendra sur la vitalité du français, et sur l'attachement que nous avons tous à notre langue.

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Agnès Levallois, spécialiste du Moyen Orient et vice-présidente de l’IREMMO, l’Institut de Recherche et d’Études Méditerranée Moyen-Orient.

Agnès Vahramian, directrice de la radio Franceinfo, ancienne correspondante au Moyen-Orient.

Mariam Pirzadeh, journaliste à France 24, ancienne correspondante à Téhéran.

Proche-Orient : un an d'escalade

Le Liban, désormais soumis aux bombardements israéliens du nord au sud. La nuit dernière, Tel Aviv a frappé près de Tripoli, tuant l’un des commandants du Hamas et sa famille. Un an après l'ouverture par le Hezbollah d'un front contre Israël au début de la guerre à Gaza, Tsahal poursuit donc son intensification du conflit au Liban, entamée le 23 septembre. Plus d'un millier de Libanais sont morts depuis cette date, et 1,2 million d'entre eux ont été déplacés, selon les autorités libanaises.

Mardi, deux cents missiles iraniens avaient été lancés sur l'Etat hébreu. Une attaque justifiée par les Gardiens de la révolution comme une réaction « à la mort des chefs du Hezbollah et du Hamas ». Un an après le massacre du 7 octobre, l'escalade est donc bien réelle dans la région. La communauté internationale s'inquiète d'une guerre totale.

La capacité militaire de l'Iran pose aussi question. Car si son armée est vieillissante, celle-ci a su démontrer sa force cette semaine avec son arsenal de missiles. Mais l’attaque a aussi mis en lumière les limites de la capacité de riposte d’une armée sans aviation, et sans défense antiaérienne ni antibalistique. Selon les renseignements américains, Téhéran ne serait aussi qu'à quelques semaines de disposer de l'arme atomique. Une option possible pour Israël serait donc d'essayer de détruire les installations du programme nucléaire iranien.

Pendant ce temps, en Israël, certains citoyens jusque-là pacifistes soutiennent dorénavant la politique guerrière de Benjamin Netanyahu. C dans l'air est allé à la rencontre d'un avocat israélien dont les convictions ont été bouleversées depuis les événements du 7 octobre 2023.

Alors, est-on au bord d'une guerre totale au Proche-Orient ? Quelle est la santé réelle de l'armée iranienne ? Un an après les attentats du 7 octobre, comment les événements en cours sont-ils perçus par la société israélienne ?

