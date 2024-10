"Sept à Huit" dimanche 6 octobre 2024 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 6 octobre 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 6 octobre 2024 :

Pouvoir d'achat, enquête sur le boom de l'occasion



Magasins physiques et nouveaux concepts, le marché pèse 7 milliards d'euros, mais comment réaliser de bonnes affaires ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 6 octobre 2024 :

Le championnat du monde de la frite à Arras



Un championnat du monde hors du commun à Arras : celui de la frite. Devant 30 000 spectateurs, qui sortira vainqueur ?

Hong Kong : leur quotidien en cages



Des logements de 2 mètres carré, le quotidien en cages de milliers d'hommes et de femmes dans la ville la plus riche de Chine : Hong Kong.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Adèle Exarchopoulos

À l’occasion de la sortie du film « L’Amour ouf » de Gilles Lellouche, en salle le 16 octobre, Adèle Exarchopoulos accorde sa première interview télévisuelle à Audrey Crespo-Mara pour le Portrait de la Semaine de Sept à Huit.

Adèle Exarchopoulos est rapidement devenue une actrice incontournable du cinéma français, avec plus de 30 films à son actif. Révélée en 2013 dans « La Vie d’Adèle » d'Abdellatif Kechiche, elle remporte une Palme d’Or à seulement 18 ans et un premier César à 19 ans.

Aussi convaincante dans le drame, les films d'auteur, le thriller grand public, qu'hilarante dans la comédie déjantée, elle est époustouflante de naturel.

Dans l’extrait vidéo ci-joint, elle nous dit quelle amoureuse elle est dans le film et dans la vraie vie.