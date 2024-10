Nouvel inédit du magazine "Arnaques" mercredi 9 octobre 2024 sur M6 avec Julien Courbet

Mercredi 9 octobre 2024 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 le 14ème numéro du magazine "Arnaques". Voici les 4 arnaques qui seront traitées par les équipes du magazine dans ce numéro.

Travaux, malfaçons, logement… Julien Courbet mène l’enquête sur ces arnaqueurs qui vous gâchent la vie.

Pendant plusieurs mois, les équipes d’"Arnaques !" sont parties à la recherche de ces escrocs présumés.

Foire : un vendeur de fenêtres fait plus de 90 victimes

Un patron d’une entreprise de portes et fenêtres sévit dans la région de Lyon. Son mode opératoire ? Il séduit les clients et empoche les acomptes mais ne livre jamais le matériel. Et le montant du préjudice est énorme : un million d’euros !

Maçon : il mène la grande vie grâce à l’argent de ses victimes

À Marseille, c’est un entrepreneur qui aurait arnaqué une dizaine de ses clients pour plus de 100 000 euros. Sa tactique ? Déserter les chantiers une fois l’argent encaissé.

La maison de mon voisin est une vraie décharge

Dans le Gard, la guerre des voisins fait rage. Philippe, le voisin de Dalila, est atteint du syndrome de Diogène : il entasse les poubelles et sa maison ressemble à une décharge. Résultat : la cuisine de Dalila est envahie par les rats et les souris.

Stop aux cloches des vaches !

En Mayenne, la hache de guerre est déterrée entre les voisins ! La raison de leur colère ? Le bruit des cloches des vaches. Elles tintent trop fort aux goûts de certains et leur propriétaire a reçu des menaces de mort. Une fois de plus, l’équipe de Julien Courbet tentera de trouver une solution à ces problèmes de nuisances.