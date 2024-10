"Enquête d'action" : Rodéos, trafic de drogue, vols : ils pourrissent la vie des Français, vendredi 11 octobre 2024 sur W9

Au sommaire du magazine "Enquête d'action" présenté par Marie-Ange Casalta vendredi 11 octobre 2024 à 21:10 sur W9 : « Rodéos, trafic de drogue, vols : ils pourrissent la vie des Français ».

29 août 2024, Vallauris : la petite Kamilya, 7 ans, est percutée par un motard. Elle décèdera quelques heures plus tard. En cause : un rodéo urbain. Ce fléau explose partout en France. Motos, voitures, engins de chantier détournés : des milliers de chauffards font vrombir les moteurs, défiant les limites et la loi.

À Marseille, des ados de 15 ans "cabrent" sans casque. Prêts à tout pour semer les policiers, ils foncent au mépris de leur vie et de celle des autres usagers. Un cauchemar pour les forces de l'ordre, impuissantes face à ces inconscients qui jouent avec la mort. Ces comportements irresponsables ne se limitent pas aux rues des villes.

Chaque week-end, des milliers de jeunes accros à la vitesse se rassemblent. Au menu : courses sauvages, dérapages, acrobaties fumantes. Pas de règles, que de l'adrénaline ! Mais la fête vire souvent au drame : accidents graves, dégâts, vols, fuites... Un cocktail explosif qui laisse derrière lui une traînée de destruction.

Les rodéos urbains ne sont pas le seul fléau qui gangrène les cités. Dans certains quartiers, comme à Melun, les dealers prospèrent depuis une décennie, imposant leur loi dans les halls d'immeubles. Face à cette situation, la BAC lance l'"Opération place nette". Des dizaines d’agents investissent le terrain, déterminés à pilonner les points de deal dans une guerre sans fin contre les trafiquants.

À peine majeurs, ces jeunes pourrissent la vie des Français. Qu'ils soient adeptes des rodéos urbains ou dealers, leur point commun est de défier l'autorité.

Plongée choc au cœur d'une jeunesse en perdition qui pousse les forces de l'ordre dans leurs derniers retranchements.