Au sommaire du magazine "Enquête Exclusive" dimanche 13 octobre 2024 sur M6 : « TradWives : ces « super mères au foyer » qui séduisent l'Amérique ».

Qui sont les « Tradwives », ces femmes au foyer américaines qui ont décidé de balayer un siècle de féminisme pour épouser des stéréotypes d’un autre temps ? Épouses dévouées, parfaites ménagères, bonnes cuisinières, elles revendiquent leurs positions très conservatrices et ont trouvé en Donald Trump leur champion. Une aubaine pour le candidat républicain qui à l’approche des élections présidentielles américaines les courtise plus que jamais.

En Californie, Gretchen Adler, 38 ans, surdiplômée promise à une brillante carrière, a choisi de se consacrer à son foyer. Mère de trois enfants, c’est en robe courte et parfaitement maquillée, qu’elle enfourne dès l'aube ses petit plats faits maison. Son mantra : « le féminisme détruit l’union familiale, je veux ramener la féminité au premier plan ». Un mode de vie dont elle fait la promotion avec succès sur les réseaux sociaux : 20 millions d’Américains la suivent.

Mettre les valeurs traditionnelles au cœur des débats de la prochaine élection présidentielle, c’est la raison d’être des « Moms for America », la plus grande association de mères américaines. Une armée de 600 000 membres, soutenue activement par Donald Trump. Les équipes du magazine "Enqyête Exclusive" ont suivi sa présidente, Kimberly Fletcher, et sa fille Cassie, aux positions fondamentalement anti-avortement, en Arizona et à Washington lors d’actions coups de poing pour faire basculer le vote en faveur du candidat Républicain.

Partout dans le pays, ces mères infiltrent les institutions pour faire avancer leurs idées. Comme Sonja Shaw, 42 ans, à Los Angeles. Son cheval de bataille : les questions de genre et les influences de la communauté LGBT à l’école qu’elle traque au quotidien.

Une idéologie qui séduit aussi dans la communauté afro-américaine. À Houston, au Texas, Antonia Okafor 34 ans, avait voté pour Obama, mais cette année elle roulera pour Trump, et fait la promotion des armes semi-automatiques pour le compte d’un grand lobby, jusqu’à organiser des défilés de mode en armes pour les femmes.

En Pennsylvanie, Simone et Malcom Collins, 36 ans, proposent eux une solution encore plus radicale pour sauver l’Amérique : repeupler le pays d’enfants « génétiquement parfaits ». Ils sont pro-natalistes et leur gourou s’appelle Elon Musk.