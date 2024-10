"Sept à Huit" dimanche 13 octobre 2024 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 6 octobre 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 13 octobre 2024 :

Elles réalisent leurs rêves...



La famille Cookie, la star des coachs sportifs, l'imitatrice aux 200 voix (Sarah Schwab) : elles croient en leur étoile et ont réalisées leurs rêves.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 13 octobre 2024 :

Suicide d'Evaëlle, sa professeure parle



5 ans après le suicide d'Evaëlle, sa professeure de français comparait pour harcèlement. Interview exclusive.

En Chine, des vendeurs superstars



Ils vendent en direct des milliers de produits sur les réseaux, vont-ils conquérir la planète ?

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Mickaëlle Paty

Depuis quatre ans, Mickaëlle Paty se bat pour faire vivre la mémoire de son frère. Dans un livre « Le cours de monsieur Paty » (Ed. Albin Michel), Mickaëlle Paty raconte le cours pour lequel son frère, professeur d'histoire-géographie, a été décapité par un terroriste islamiste près de son collège du Bois-d’Aulne.

Infirmière anesthésiste à l’hôpital, mère de deux enfants, elle n’était pas prédestinée à porter cette parole. Mais, dans un pays où le principe de laïcité est encore chaque jour menacé à l'école, Mickaëlle Paty enquête depuis la mort de son frère aîné sur les 11 jours d’un engrenage infernal, qui ont précédé le drame.

Dans cette interview, elle nous raconte en exclusivité ces quatre années d'enquête.