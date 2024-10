"90' Enquêtes" : Escrocs en ligne et faux SMS : les nouveaux rois de l’arnaque sur TMC mardi 15 octobre 2024

Mardi 15 octobre à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva présentera un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" : « Escrocs en ligne et faux SMS : les nouveaux rois de l’arnaque ! ».

En France, toutes les 4 secondes, une personne est victime d’une arnaque simplement en répondant à un faux SMS.

Ce sont des centaines, voire des milliers d’euros que les escrocs vont dérober sur votre compte bancaire, sans que vous ne vous en rendiez compte.

Derrière ces vols se cachent des escrocs, de plus en plus jeunes, souvent fans de jeux vidéos, et qui donnent du fil à retordre aux policiers.

Les équipes de 90’ Enquêtes ont infiltré les réseaux illégaux de ces nouveaux rois de l’arnaque et découvert leurs méthodes redoutables pour vous piéger.

Il y a aussi les pièges des placements financiers, comme ceux que proposait la société internationale OMEGA PRO, dans laquelle des milliers de Français ont investi leurs économies. A la clé, l’entreprise promettait des rendements records mais la plupart n’ont jamais revu leur argent. Les enquêteurs ont retrouvé la trace de ces Français associés à cette gigantesque escroquerie présumée.