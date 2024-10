"Des racines et des ailes" : Mon île aux Antilles, mercredi 16 octobre 2024 sur France 3

Pour ce numéro inédit, nous partons aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique, à la rencontre de celles et ceux qui protègent leur patrimoine et magnifient des savoir-faire d’exception.

En Martinique, sur les flancs de la montagne Pelée, inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2023, Kora Bernabé, une jeune ingénieure agronome, s’est lancé un défi : relancer la culture d’un cacao d’exception sur la terre de ses ancêtres. Un trésor qu’elle partage avec un artisan chocolatier amoureux des saveurs tropicales, Thierry Lauzéa.

À Fort-de-France, Emmanuelle Soundjata, une jeune créatrice de mode, modernise la coiffe créole en madras, le maré tet, et raconte ainsi le combat des femmes antillaises après la fin de l’esclavage.

La capitale de la Martinique regorge de trésors architecturaux. Marie-Michèle Darsières nous fait notamment découvrir la cathédrale Saint-Louis et la bibliothèque Schœlcher. Deux œuvres de métal inspirées par Gustave Eiffel.

En Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, c’est un autre patrimoine qui est au centre des attentions. L’urbaniste Sylvie Adélaïde et son association « Plus belle la rue » rendent tout leur éclat multicolore aux cases créoles, construites dès le XIX° siècle par les ouvriers et les paysans affranchis de l’esclavage.

Un riche patrimoine bâti, mais avant tout un riche patrimoine naturel mondialement reconnu. Les naturalistes du parc national de Guadeloupe relèvent le défi de sauvegarder les magnifiques îlets et la mangrove du Grand Cul-de-Sac Marin. Depuis quarante ans, au large de la Côte-sous-le-vent, la famille Rinaldi recense et étudie les mammifères marins, comme les dauphins argentés et les cachalots, menacés par les cargos et les filets de pêche.