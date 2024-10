"C dans l'air" vendredi 18 octobre 2024, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 18 octobre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 18 octobre 2024, Axel de Tarlé recevra : Meriem Amellal, journaliste, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Afrique, à France 24.

Hier, l'armée israélienne a annoncé la mort du chef du Hamas, cerveau de l'attaque du 7 octobre, Yahya Sinouar. L'homme le plus recherché d'Israël a été tué par un groupe de soldats à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Objet d'une traque incessante depuis le 7 octobre 2023, il a pourtant été découvert par surprise. Des images, prises "quelques instants" avant la mort de Sinouar le montrent assis sur un fauteuil dans un bâtiment partiellement détruit. Il a le visage dissimulé. Le chef du Hamas a été identifié grâce à un examen de sa dentition et des analyses ADN réalisée sur son corps, transféré à Tel-Aviv.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé que la mort du chef du Hamas est "une étape importante" qui "ne veut pas dire la fin de la guerre à Gaza, mais le début de la fin". Le chef d'état-major de l'armée, le général Herzi Halevi, a lui affirmé que la guerre "ne s'arrêterait pas" avant la capture de tous les auteurs de l'attaque du 7 octobre et le retour de "tous les otages" retenus à Gaza.

Le président américain, Joe Biden, a évoqué une "bonne journée pour Israël, les Etats-Unis et le monde" qui offre l'"occasion d'un règlement politique" à Gaza.

Son homologue français, Emmanuel Macron, a estimé, lui aussi, que la mort de Yahya Sinouar représentait une "occasion" qu'il fallait saisir pour mettre fin aux opérations militaires. De son côté, la branche armée du Hamas a assuré que cette élimination de son chef allait "renforcer l'esprit de résistance" en vue de la "libération" des Territoires occupés.

Meriem Amellal, journaliste, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Afrique, à France 24, reviendra avec nous sur les circonstances de l'élimination de Yahya Sinouar par l'armée israélienne, ainsi que sur ses conséquences. La fin de la traque du cerveau du 7 octobre pourrait-elle entrainer la fin de la guerre ? Cette victoire militaire, qui répond à un but de guerre, est-elle aussi une victoire politique pour Benjamin Netanyahu ? Est-ce une occasion pour négocier une libération des otages encore retenus dans la bande de Gaza ? Enfin, le Hamas en sort-il affaibli ou au contraire encore plus déterminé ? Et comment les pays voisins réagissent-il ?

Esther Crauser-Delbourg, économiste de l’eau, fondatrice de Water Wiser.

Chloé Nabédian, journaliste spécialiste des questions climatiques.

Grégory Allionne, président d’honneur de la Fédération des sapeurs-pompiers de France, député européen Renew.

Amandine Richaud-Crambes, ingénieure environnement et urbaniste.

Inondations : le déluge et le choc

Des trombes d’eau se sont abattues jeudi sur le Centre-Est et le Sud-Est. Dix départements restent concernés ce vendredi par une vigilance orange crues ou inondations mais plus aucun n’est en vigilance rouge et l’heure est aux premiers états des lieux. Dans les zones les plus touchées, en Ardèche notamment, les dégâts sont considérables. A Annonay, submergée hier par un important courant qui a traversé le centre-ville, l’eau se retire mais les habitants sont très choqués. Deux ministres sont attendus sur place dans l’après-midi. A Givors dans le Rhône c’est une zone commerciale qui a été totalement noyée en quelques heures surprenant salariés et clients qui ont dû être été évacués par les services de secours. A Rive-de-Gier dans la Loire, les rues du centre se sont transformées en rivière, l’eau pénétrant dans de nombreux commerces et emportant des dizaines de voitures. En Haute-Loire au Chambon-sur-Lignon, des vaches ont même été emportées par les courants.

Les secours ont effectué 2 300 interventions dans ce qu’il a qualifié d’épisode cévenol le plus violent "depuis 40 ans", et ont ainsi permis de "sauver des vies", a affirmé ce vendredi le Premier ministre, à l’issue d’une visite du Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, à Paris. Dans la foulée, Michel Barnier a appelé les pays de l’UE à anticiper "ensemble" ces crises climatiques qui se succèdent. "On doit se préparer avec le changement climatique à faire face à des risques et à des catastrophes dans tous les domaines de plus en plus souvent", a reconnu le chef du gouvernement qui a néanmoins décidé des coups de rabot sur les crédits de l'écologie dans le budget 2025. Ce que lui a rappelé ce matin sa ministre Agnès Pannier-Runacher.

La ministre de la Transition écologique a estimé ce vendredi que son budget n'était pas à la hauteur de la situation et a décidé de hausse le ton. Si elle n'a pas les « moyens de son action », elle a prévenu qu'elle en tirerait « les conclusions. » "J'attends de la représentation nationale de se saisir de ce sujet. Je ne sais pas s'il faut encore attendre des drames pour comprendre que c'est une absolue nécessité d'investir dans l'adaptation au changement climatique", a-t-elle ajouté.

Pour l’heure, le projet de loi des finances (PLF) pour 2025, actuellement en examen à l'Assemblée nationale, prévoit des coupes sévères sur les missions qui touchent à l’écologie et à l’adaptation au changement climatique, sur le dispositif MaPrimeRénov par exemple, ou sur le Fonds vert, cet outil qui finance les projets écolos des collectivités depuis 2022. Son enveloppe est réduite de plus de moitié, passant de 2,5 milliards d'euros à un milliard. Autre sujet au cœur des débats : la loi zéro artificialisation nette qui consiste à réduire de moitié d’ici à 2031 la construction sur des espaces naturels et agricoles par rapport à la décennie précédente. Puis, à l’horizon 2050, à ne plus bétonner de sols à moins de « renaturer » des surfaces équivalentes. Un rapport du Sénat remet en question l’objectif à l’horizon 2031.

Alors quelle est la situation dans les départements frappés par des pluies diluviennes ? Le gouvernement a indiqué que "l'état de catastrophe naturelle" va être activé "très rapidement". Qu’est-ce que cela change pour les sinistrés ? Comment se préparer au changement climatique ? Enfin après le passage des ouragans Hélène et Milton dans le sud-est des Etats-Unis, théories conspirationnistes et infox se multiplient sur les réseaux sociaux. Quels sont leurs impacts sur la campagne ?

