"Au bout de l’enquête" : les affaires Edith Scaravetti, Stéphane Moitoiret et Mathilde Croguennec samedi 19 octobre 2024 sur France 2

Samedi 19 octobre 2024 à partir de 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera trois affaires inédites : l'affaire Edith Scaravetti, l'affaire Stéphane Moitoiret et l'affaire Mathilde Croguennec.

Affaire Edith Scaravetti : Tragédie conjugale

Un jeune père de famille disparaît à Toulouse au cœur de l’été 2014. A-t-il été victime d’une vengeance amoureuse ? Ce consommateur de cannabis s’est-il embarqué dans un trafic de drogue ? L’enquête va révéler un personnage insoupçonnable qui a fait preuve d’une détermination hors du commun. Jusqu’à emmurer sa victime à son domicile…

Un film d'Anne Gautier.

Affaire Stéphane Moitoiret : Errance macabre

Valentin avait onze ans. Un soir de juillet 2008, il est assassiné alors qu’il faisait du vélo dans les rues d’une petite commune de l’Ain. Un crime gratuit, violent, incompréhensible. Qui a pu s’en prendre à un enfant ? Et surtout pour quelles raisons ? Au fil d’investigations compliquées, les enquêteurs vont se concentrer sur le profil d’un couple très étrange, mystique, persuadé d’être sur terre pour accomplir une mission divine.

Un film d’Emmanuelle Msika.

Affaire Mathilde Croguennec : Danse macabre

En juin 2005, en Bretagne, une rave party regroupe 40 000 participants venus danser sur de la musique électronique. Au petit matin, une jeune femme, Mathilde Croguennec, est retrouvée morte dans un bois voisin. Commence une enquête de grande ampleur, atypique, car pour les gendarmes chaque participant à la fête pourrait être le tueur.

Un film de Stéphanie Bergeron.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Chaque fait divers raconte non seulement l’évolution des méthodes d’enquête des services de police et de gendarmerie, mais aussi une époque, un milieu, une région, un contexte historique ou social. À travers le récit des crimes et de leur résolution, Au bout de l’enquête écrit chaque samedi une page méconnue de l’histoire de la société française.

Un soin tout particulier est apporté à la qualité du récit et de la mise en images. Le magazine s’appuie en outre sur l’expertise et la rigueur d’une équipe rédactionnelle aguerrie, spécialiste de l’analyse et du décryptage des faits divers.