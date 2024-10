"C dans l'air" samedi 19 octobre 2024, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce samedi 19 octobre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce samedi 19 octobre 2024, Axel de Tarlé recevra Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroutes.

Mardi, à Paris, un cycliste de 27 ans est mort, percuté par un automobiliste suite à une altercation. Ce dernier, un homme de 52 ans, a été placé en détention provisoire après sa mise en examen pour meurtre. Le drame a suscité une grande émotion. Ce samedi, les associations d'usagers du vélo appellent à des rassemblements partout en France, ainsi qu'à une minute de silence à 17h45. Mercredi, environ 200 personnes s'étaient rassemblées spontanément place de la Madeleine à Paris pour rendre hommage à Paul Varry.

Selon les précisions du parquet, "le conducteur du véhicule remontait la piste cyclable sur 200 mètres et aurait roulé sur le pied du cycliste" qui "avait donné un coup sur le capot pour alerter le conducteur". "Le cycliste avait lâché son vélo pour se positionner à l'avant gauche de la voiture, manifestant son mécontentement. Le conducteur avait alors tourné ses roues en direction du piéton et repris une marche avant en sa direction".

Les "mobilités douces", en particulier les vélos, ont pris ces dernières années une place de plus en plus prépondérante sur la route. D'où la nécessité d'un partage de la route apaisé, et sécurisé. Chaque année, la fondation Vinci Autoroutes publie une étude réalisée par Ipsos dans 11 pays européens, sur ce thème. Il en ressort une tendance des usagers à ne pas faire de la place aux autres. Ainsi, 33 % des automobilistes et 57 % des motards empiètent sur l'espace réservé au vélo. Par ailleurs, 60 % des cyclistes circulent sur les trottoirs, et 87 % des piétons traversent en dehors de tout passage protégé.

Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroutes, reviendra sur les difficultés liées au partage de la route et sur les solutions à trouver pour un usage plus sécurisé. "Sur la route, nous sommes nombreux à avoir des comportements inciviques qui vont créer des dangers, car ils vont générer du stress", explique-t-elle. Selon elle, il faut trouver des moyens de "baisser la pression", pour éviter une "conduite agressive".

Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint en charge du service police-justice du Parisien.

Noémie Schulz, grand reporter spécialiste police justice à France télévisions.

Marine Allali, avocate spécialisée en affaires criminelles au Cabinet Seban & Associés.

Marilyne Baranes, docteur en psychologie clinique et psychopathologie, experte judiciaire

François Daoust (par Skype), ancien directeur de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.

Lina : les secrets d'une enquête

Il a été retrouvé immergé dans un cours d’eau. Le corps de Lina, adolescente disparue il y a treize mois en Alsace, a été découvert mercredi dans une zone boisée et isolée de la Nièvre. Des analyses ADN ont confirmé qu'il s'agissait bien de la jeune fille. Depuis sa disparition le 23 septembre 2023, les investigations n'avaient pas permis de la retrouver, et ce malgré les battues, les sondages des lacs et les pistages de chiens. Après un dernier coup de fil à son petit ami ce jour-là, son téléphone avait cessé de borner le long de la D350, alors que Lina se rendait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Un suspect, Samuel Gonin, 43 ans, avait été identifié cet été, mais il s'était suicidé alors qu’il devait être jugé quelques jours plus tard pour une affaire de vol avec violence. Dans son véhicule, les enquêteurs ont retrouvé la coque du téléphone de Lina et des cordes avec leurs deux ADN. C'est en retraçant l'itinéraire du véhicule le jour de la disparition de Lina que les enquêteurs sont tombés sur le corps de l'adolescente. Si la famille de Lina n'a pas encore souhaité réagir, des questions subsistent sur les circonstances exactes de sa mort.

C'est pour dénouer ces énigmes que travaillent les profileurs comme Marie-Laure Brunel Dupin. Si elle est devenue il y a 24 ans la première analyste comportementale en France, la lieutenant-colonel dirige aujourd’hui 23 personnes au sein de la Division des Affaires non élucidées. Son objectif : orienter les enquêteurs. Ils analysent la vie de la victime, celle de ses amis pour comprendre toute les facettes d'une affaire. Le travail d’analyste comportementale se poursuit aussi lors des gardes à vue. Les faits et gestes du suspect sont observés, pour détecter le moindre détail qui pourrait le trahir. C'est là, que certains tueurs en série finissent parfois par craquer, comme Jacques Rançon le tueur de la gare de Perpignan, condamné à la prison à perpétuité pour le viol et le meurtre d'Isabelle Mesnage en 1986.

Mais des révélations de ce genre demeurent rares. L'affaire du Petit Grégory est en est le meilleur exemple : quarante ans après le meurtre du petit garçon dans les Vosges, le coupable n'a toujours pas été retrouvé. Dans une bande dessinée parue aux Arènes, Jean-Marie Villemin, le père du petit garçon, a décidé de s'exprimer. Le dessinateur Pat Perna, qui s'est lié d'amitié avec lui, s'est fixé comme double objectif de faire revivre le petit Grégory à travers ses dessins, et de rendre hommage à ses parents, pris dans une tempête médiatique à l'époque de la disparition.

Quelles questions subsistent après la découverte du corps de Lina ? Comment travaillent les profileurs pour tenter de résoudre les plus inextricables cold-cases ? Et que peut nous enseigner l'affaire du petit Gregory, quarante après sa disparition ?

