"Les parcs d'attractions préférés des Français" : Spéciale Halloween, sensations fortes en famille sur Gulli lundi 21 octobre 2024

Lundi 21 octobre 2024 à 21:05 sur Gulli, Camille Cerf vous proposera de revoir un numéro du magazine "Les parcs d'attractions préférés des Français" consacré à Halloween pour des sensations fortes en familles !

Cette fête est devenue incontournable dans les parcs d’attractions. Europapark, récemment réélu meilleur parc d’attractions au monde, a ouvert ses portes et a permis d’assister à tous les préparatifs. Frissons garantis !

Aujourd’hui, près de 2/3 des Français fêtent Halloween : le marché du déguisement est en plein essor. On est bien loin désormais des petites boutiques de farces et attrapes, place aujourd’hui à des supermarchés de la fête où l’on trouve des milliers de déguisements et d’accessoires dignes des meilleurs films d’horreur ! Quelles sont les techniques des magasins pour vous donner envie d’acheter ? Comment sont conçus les nouveaux costumes ? C’est ce que Camille Cerf vous propose de découvrir.

Puis, place à la gourmandise… Les bonbons d’Halloween représentent un marché juteux que se disputent les plus grandes marques. Quête de naturel, goûts nouveaux, coups marketing : sur quoi se joue cette bataille entre confiseurs ? Où vont-ils chercher leurs idées ? Et comment remplacent-ils les ingrédients contestés par les consommateurs ?