"La grande librairie" mercredi 23 octobre 2024, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 23 octobre 2024 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Les invités de l'émission du mercredi 23 octobre 2024 :

Le parcours d’Edgar Morin est, en soi, une leçon de vie. Sillonnant un demi-siècle de réflexion et de combats, ce livre dévoile, sous des angles souvent méconnus, l’évolution d’une grande figure intellectuelle qui a toujours cherché à donner un sens à son existence.

Lorsqu'en 1939, à la veille de Noël, l'Union soviétique de 180 millions d'habitants décide d'envahir la Finlande de 3 millions d'âmes, elle ne se doute pas que ce conflit, qui n'aurait dû durer que quelques jours, l'entraînera dans l'un des affrontements les plus rudes de son histoire. Olivier Norek raconte cette guerre et rend hommage à la bravoure et à l’audace de ces " guerriers de l'hiver ".

Dans cette revue d'effectifs des «belles-lettres» sous l'Occupation, qui s'appuie sur une connaissance fine des sources de l'histoire littéraire, Jérôme Garcin ajuste son regard, nos regards sur cette époque en clair-obscur, à l'aune de quelques-unes de ses plus hautes figures morales et intellectuelles. Ce questionnement par l'exemple sur la responsabilité de ceux que leurs écrits ont fait briller et qui se sont compromis, s'adresse autant aux auteurs de ce temps qu'aux lecteurs d'hier et d'aujourd'hui.

Dans ce premier roman, l’autrice raconte les destins de deux francs-tireuses, Claude Cahun, artiste photographe et sa compagne Suzanne Malherbe. Méconnues du grand public, elles ont pourtant joué un rôle majeur par leurs actions de résistance pendant la période d'occupation de l'île Anglo-Normande de Jersey entre 1941 et 1944.

Augustin Trapenard est allé à la rencontre de l’écrivain américain Justin Torrès qui publie un nouveau roman « Blackouts » aux éditions de L’Olivier.