"C dans l'air" mardi 22 octobre 2024 : les invités reçus sur France 5 par Axel de Tarlé

Ce mardi 22 octobre 2024, Axel de Tarlé recevra : Frédric Ploquin, journaliste spécialisé dans le grand banditisme.

Une enquête pour coups et blessures sur personnes dépositaires de l’autorité publique a été ouverte après l'agression mercredi de deux policiers lors d'une opération visant à interpeler un dealer dans le quartier de la Castellane, à Marseille. Une vidéo montrant l'agression des deux membres de la brigade spécialisée de terrain, la BST, et circulant sur les réseaux sociaux a été authentifiée, a souligné le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone.

Sur les images on voit deux policiers à terre recevoir un coup de pied d'un homme, entouré d'une dizaine d'autres, en bas d'un bâtiment de la cité du nord de Marseille. Dans cette vidéo, une personne semble être maintenue au sol par un des policiers avant de donner un coup et de s'enfuir. Selon le quotidien La Provence, plusieurs individus ont jeté des projectiles sur les policiers, des pierres et des bouteilles en verre, causant des blessures à l'oeil pour l'un et à la main pour l'autre.

Un nouvel épisode de violences à Marseille, autour du trafic de drogues, alors qu'Emmanuel Macron avait lancé en mars dernier, à la Castellane, la première d'une dizaine d'opérations "Place nette XXL" qui devaient s'étendre sur plusieurs semaines en France. "La drogue est notre ennemi", avait alors déclaré le chef d’État, qui avait martelé ne vouloir "céder à aucun discours de défaite" face aux trafics de drogue. Après trois jours d'opération, les forces de l’ordre avaient interpellé environ 149 personnes dans les Bouches-du-Rhône. Environ 24kg de stupéfiants, 404.605 euros en espèces et 13 voitures avaient par ailleurs été récupérés par les forces de l'ordre, ainsi que cinq armes.

Frédéric Ploquin est journaliste, spécialisé dans le grand banditisme. Il reviendra avec nous sur cette agression choquante, filmée, de deux policiers. Comment vivent les habitants de ces quartiers gangrénés par le trafic de stupéfiants ? Suite à l'opération "Place nette", les dealers cherchent-il à récupérer du territoire et à ouvrir de nouveaux points de deal ? Fait-on face à des narcotrafiquants sans limites ?

Nicole Bacharan, historienne et politologue spécialiste des Etats-Unis, éditorialiste à Ouest-France.

Laurence Nardon, chercheuse, responsable du programme États-Unis de l’IFRI.

Loïc de La Mornais, grand reporter, ancien correspondant aux USA pour France Télévisions.

Anne Toulouse, journaliste franco-américaine.

Trump, la stratégie de la surenchère

Ce week-end, Donald Trump s'est mis dans la peau d'un serveur au McDonald, accusant Kamala Harris d'avoir menti sur son passé d'employée de l'enseigne. Pour devancer la candidate démocrate dans les urnes, son rival républicain mise sur le vote des hommes. Il s'est ainsi affiché dans une soirée d'UFC dans le New-Jersey, et se met régulièrement en scène dans son avion sur la chanson "It’s a Man’s Man’s Man’s World", interprétée par James Brown et Luciano Pavarotti. "Si vous voulez, appelez ça de la masculinité toxique, allez-y. Nous, on appelle ça de la virilité", avait déclaré en ouverture d'un meeting républicain son représentant en Floride. Et tant pis si Trump dérape, comme lorsqu'il s'est permis samedi de commenter les parties génitales du golfeur décédé Arnold Palmer, à qui il rendait hommage en marge d'un meeting. Pour l'instant, cette stratégie semble fonctionner. Donald Trump a pris une légère avance dans quatre des sept swing states, comme en Pennsylvanie ou le camp républicain a massivement investi dans les campagnes de publicité. Pour cela, Donald Trump peut compter sur le soutien indéfectible du milliardaire Elon Musk qui a déjà donné 75 millions de dollars à un comité d'action politique dédié à sa campagne.

Au sud du Texas, la vallée du Rio Grande est devenue ces dernières années l'épicentre de l'immigration illégale venue du Mexique et dénoncée par Donald Trump. La ville de McAllen est devenue le principal point d'entrée des migrants clandestins aux États-Unis. Ici, le candidat républicain devance Kamala Harris de près de 7% dans les sondages nationaux. Et il n'a pas de soucis à se faire : depuis 1976, cet État du sud des Etats-Unis n'a élu que des présidents républicains. Les Démocrates ne se déplacent quasiment plus dans ce territoire acquis aux valeurs conservatrices et patriotes. Une équipe de C dans l'air est notamment allée rencontrer Keith Allen, commercial mais aussi présentateur d'un podcast où il mêle religion et politique. Un grand classique des évangélistes chrétiens pour qui Dieu doit être partout, dans un monde où les valeurs de l’Amérique seraient menacées par les impies.

Les Démocrates auraient des arguments à faire valoir au Texas, notamment dans le domaine de la santé. Au Texas, près d'un Américain sur six n'a pas souscrit à une assurance santé, la faute au manque de moyens. Pour bénéficier d’une couverture santé, deux options : avoir un employeur qui propose une assurance, ou alors en trouver une sur le marché privé, mais elles sont souvent hors de prix. La classe moyenne, qui ne bénéficie pas du programme Medicare, se retrouve donc coincée. Et en mauvaise santé, dans un pays où l'obésité est légion et où 38 millions de personnes sont atteintes du diabète. À Dallas, certaines pharmacies ont d'ailleurs décidé de distribuer gratuitement des médicaments pour venir en aide à cette population.

Pourquoi Donald Trump a-t-il raison de miser sur les hommes pour remporter la présidentielle ? Pourquoi le Texas est-il acquis au camp républicains depuis 40 ans ? Et qui sont ces Américains qui n'arrivent pas à se soigner correctement ?

