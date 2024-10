"Secrets d'actualité" de retour sur W9 le 13 novembre avec l'affaire Kendji Girac

"Secrets d'actualité", l’émission emblématique d’investigation et de faits divers qui a marqué les esprits depuis sa création sur M6 revient sur W9 mercredi 13 novembre 2024 et sera consacré à Kendji Girac.

Pour ce grand retour, Dominique Tenza, présentateur des journaux 12.45 et 19.45 du week-end sur M6, reprend les rênes de ce programme culte.

Fidèle à ce qui a fait son succès il y a maintenant 25 ans, le concept de l’émission repose sur une maxime toujours valable aujourd’hui : « Avec le temps, les langues se délient ».

Beaucoup d’événements qui ont marqué l’actualité pendant de longues semaines renferment encore de nombreux secrets. Et cela dans tous les domaines de la société (faits divers, faits de société, people,…) Raisons d’État, devoir de réserve, enjeux économiques et politiques : autant d’éléments qui n’ont pas permis au grand public de savoir ce qu’il s’est vraiment passé. Secrets d’actualité lève le voile. Le magazine révèle les dessous d’un événement à travers les témoignages de ceux qui l’ont vécu de l’intérieur. Comment les principaux acteurs ont-ils participé au déroulement de l’histoire, heure par heure, jour par jour ?

Dominique Tenza, fort de son expertise et de sa rigueur journalistique, prend la tête de cette nouvelle formule qui mêle archives inédites, entretiens exclusifs et reconstitutions pour plonger le public au coeur de chaque histoire.

Chaque émission explore en profondeur un dossier choisi pour son impact médiatique et ses zones d’ombre encore non élucidées.

À l’issue de chaque enquête, un débat sera proposé pour éclaircir les zones d’ombre de l’affaire.

Premier numéro • Kendji Girac : La déflagration

Kendji Girac a voulu “simuler son suicide”. C’est sur ces mots que le Procureur de la République de Mont-de-Marsan (Landes) a terminé sa conférence de presse ce jeudi 25 avril 2024.

3 jours plus tôt, dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril, le chanteur de 27 ans a été retrouvé dans sa caravane, une balle dans la poitrine. Dans un premier temps, l’artiste va évoquer un accident. Puis, le jeune père de famille admet avoir voulu “faire peur” à sa femme, Soraya, qui voulait le quitter, en lui faisant croire qu’il allait se donner la mort. Kendji Girac est un miraculé. La balle est passée à proximité du coeur.

Dans les faits, des tensions étaient apparues entre Soraya Miranda et Kendji Girac du fait d’une addiction naissante de ce dernier à l’alcool et à la cocaïne. D’ailleurs, le soir du drame, le chanteur était ivre (2,5 g d’alcool/litre de sang) et avait consommé de la drogue.

Ce fait divers survient alors que Kendji Girac est au sommet de sa carrière, 10 ans après avoir remporté « The Voice ». Depuis, il est devenu l’un des chanteurs favoris du grand public à travers ses tubes « Color Gitano », « Andalouse », « Les yeux de la mama », « Pour oublier » ou « Dernier métro » etc. Le jeune artiste a vendu plus de 3,5 millions d’albums en l’espace de quatre disques studios, un succès unique dans l’histoire des gagnants de télécrochets.

Alors comment expliquer cette descente aux enfers pour celui qui était connu pour sa bonne humeur et son sourire permanent ?

Que s’est-il exactement passé dans la nuit du 21 au 22 avril dernier ?

Pourquoi ces derniers mois, le chanteur se disait-il déprimé ?

Comment vivait-il sa notoriété et son succès ?

"Secrets d’actualité" revient sur les zones d’ombre de cette affaire et lève le voile sur les faits grâce à des témoignages exclusifs.