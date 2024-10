"C l’hebdo" samedi 26 octobre 2024 sur France 5, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 26 octobre 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 26 octobre 2024 :

18:55 C L'hebdo

Débat sur le budget, nouvelle loi immigration, présidentielle 2027...

François Hollande, ancien président de la République et député de la 1ère circonscription de la Corrèze,

Faut-il faire payer l’entrée à Notre-Dame de Paris comme le demande la ministre de la Culture, Rachida Dati ?

Jean-François Colosimo, historien, vient pousser un coup de gueule.

20:55 C L'hebdo, la suite

Jérôme Fourquet pour le livre "Métamorphoses françaises : État de la France en infographies et en images" disponible aux éditions du Seuil.

Catherine Frot pour la pièce "Lorsque l’enfant paraît" au Théâtre Marigny.

Hoshi pour son album "Cœur papillon".