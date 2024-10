"Sept à Huit" dimanche 27 octobre 2024 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 27 octobre 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 27 octobre 2024 :

La course aux frissons avec la mode des salles de jeux géantes



Des courses déjeantées déguisés pour se rouler dans la boue



18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 27 octobre 2024 :

Qui est Aurélie B ?



Goût pour les paillets et l'argent, qui est Aurélie B accusée d'avoir volée 100 millions d'euros à Kiabi ?

Un parc de loisirs à l'heure d'Halloween, des attractions toujours plus effrayantes



19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Témoignage émouvant d'une mère de famille



Après la mort brutale de son fils, elle raconte son deuil et sa culpabilité.