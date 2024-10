"C dans l'air" lundi 28 octobre 2024 : sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 28 octobre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 28 octobre 2024, Caroline Roux reçoit : Melissa Bell grand reporter et correspondante de CNN à Paris.

Tous les sondages racontent la même histoire : la vice-présidente démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump sont au coude-à-coude dans les sept États qui détermineront le résultat du scrutin, tenu au suffrage indirect. Il faudra peut-être attendre plusieurs jours après le 5 novembre pour que les bulletins soient comptés, et pour que s'ouvre une période de transition potentiellement chaotique, voire violente.



Rien, jusqu'ici, n'a fait bouger le curseur de manière significative dans une Amérique politiquement coupée en deux, où quelques milliers d'électeurs indécis, en Pennsylvanie ou en Caroline du Nord, au Michigan ou en Arizona, détiennent les clés de l'élection.

A quelques jours du vote du 5 novembre pour le départager de Kamala Harris dans la course vers la Maison-Blanche, Donald Trump a choisi dimanche une salle mythique pour faire pencher la balance en sa faveur. Dans un meeting au Madison Square Garden de New York, l’ancien président en a surtout profité pour assener une nouvelle fois à ses partisans sa rhétorique contre l’immigration, avec à la clef de nombreux dérapages.

"Vous avez détruit le pays […] Kamala, tu es virée, va-t’en !", a également lancé le candidat républicain, qui comptait sur "l’arène la plus célèbre du monde", d’une capacité de 20.000 places, pour faire une démonstration de sa popularité au cœur de New York, bastion démocrate et progressiste.

Les Américains n’ont plus qu’une semaine pour choisir.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Fanny Guinochet, éditorialiste économique à France Info et La Tribune.

Brigitte Boucher, journaliste politique à France info TV.

Jérôme Fourquet, directeur département Opinion de l'Institut de sondages IFOP.

Budget 2025 : la foire aux taxes !

L’examen du budget est suspendu à l’Assemblée nationale, après six jours de discussions intenses dans l’hémicycle et une série de revers cinglants pour l’exécutif. Les députés ont en effet adopté, contre son avis, la création d’un nouvel impôt sur le patrimoine des milliardaires. Baptisée "taxe Zucman", du nom de l’économiste français Gabriel Zucman qui l’a conçue comme un impôt mondial sur les milliardaires, celle-ci consiste à taxer à hauteur de 2 % la fraction du patrimoine supérieure à un milliard d’euros. Elle concernerait, si elle était appliquée, tout milliardaire résidant fiscalement en France ou ayant du patrimoine en France.

Les parlementaires ont également décidé de rendre pérenne la contribution exceptionnelle demandée aux entreprises de fret maritime, et plafonné à 500 millions d'euros la niche fiscale dont bénéficie ce secteur ; approuvé un rétablissement progressif de la CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) ; et supprimé un article prévoyant d'alourdir le « malus » pour les voitures essence et diesel. Ils ont par ailleurs voté une taxe exceptionnelle de 10 % sur les dividendes distribués par les entreprises du CAC40 et ont étendu à l’ensemble du territoire les prêts à taux zéro pour l’immobilier, dans le neuf (comme le proposait le gouvernement), mais aussi dans l’ancien.

Le tout au gré d’alliances parfois changeantes ou du fait de l’absence de nombreux députés de la coalition gouvernementale dans l’hémicycle : si le Nouveau Front populaire a obtenu seul le rétablissement progressif de la CVAE, c’est une alliance hétéroclite d’élus RN, LR, socialistes et communistes qui a eu raison du malus automobile. Le MoDem de son côté après avoir voté de nombreux amendements en commission des finances avec la gauche rejoue la même partition dans l'hémicycle en additionnant ses voix au NFP pour par exemple pérenniser la surtaxe sur les hauts revenus au nom de la « justice sociale ». Une situation qui fait grincer des dents au sein de l’aile droite de la coalition gouvernementale. De son côté le président du Modem François Bayrou a dénoncé l'absence des députés du socle commun, notamment des élus du parti Renaissance dont les rangs étaient très dégarnis notamment vendredi 25 octobre jour du vote de la "taxe Zucman".

La gauche et l’extrême droite accusent, eux, le camp du gouvernement de faire de l’ "obstruction" et de ralentir les débats sur le projet de loi de Finances. Près de la moitié des amendements sur la partie "recettes" du budget ont été déposés par LR et la Macronie. Le NFP et le RN redoutent un manœuvre qui permettrait de transmettre le texte au Sénat, où Michel Barnier dispose d’une majorité, sans que les députés n’aient pu se prononcer. Ce qui lui permettrait ainsi d’éviter un rejet de son texte à l’Assemblée, et même d’utiliser le 49.3.

Pour l’heure, le ministre du Budget a annoncé hier que les débats sur le projet de budget 2025 allaient reprendre dans l’hémicycle le 5 novembre prochain, toujours sur la première partie, celle des recettes. D'ici là c’est le budget de la Sécurité sociale que doivent examiner à partir de cet après-midi les parlementaires. Rejeté à l’unanimité en commission, le texte promet des débats électriques notamment sur le report de six mois de l’indexation des pensions de retraite sur l’inflation, des taxes sur le sucre ou encore sur le remboursement des consultations.

Autant de points qui seront scrutés par les Français qui d’après les derniers sondages placent la santé comme premier sujet de préoccupation juste devant le pouvoir d'achat. Et ce alors que ce dernier a reculé dans notre pays en 2022 et 2023 pour les ménages d’après l’INSEE. Selon deux notes publiées la semaine dernière par l’institut, sur ces années l’augmentation des salaires a été inférieure à l’inflation. Ce qui fait que "le salaire net moyen a diminué de 0,8 % en euros constants en 2023 après -1% en 2022 (…) En 2023, le pouvoir d’achat des salaires a résisté en bas de l’échelle salariale, en raison notamment des revalorisations du SMIC, puis a diminué à mesure que l’on progresse dans la distribution. En conséquence, les inégalités salariales ont continué de diminuer". Plus précisément "le salaire net moyen des cadres a baissé de -2,8 % en 2023, celui des ouvriers et des employés de -0,3 % et -0,5 %" explique l’INSEE.

Alors quels enseignements peut-on tirer de ce premier round au Palais Bourbon sur le budget 2025 ? Comment Michel Barnier compte-t-il faire adopter le projet de loi de Finances ? Enfin que sait-on sur les coups de feu qui ont touché un enfant de 5 ans à Rennes samedi soir ?

