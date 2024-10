"C à vous" lundi 28 octobre 2024, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 28 octobre 2024 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 28 octobre 2024 :

18:55 C à vous

Budget 2025 : arrêt maladie, délai de carence… Le casse-tête de la sobriété

Éric Heyer, économiste, directeur du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).

Le procès de Gérard Depardieu pour agressions sexuelles renvoyé à mars 2025

Marine Turchi, journaliste au service enquête à Médiapart.

20:00 C à vous, la suite

Julian Bugier et Valérie Heurtel pour le livre "100 idées pour dépenser moins et vivre mieux" disponible aux éditions First.

Benoît Poelvoorde pour le film "L’art d’être heureux" en salle le 30 octobre.

Au dîner de C à vous

Louane pour son album "Solo" disponible sur toutes les plateformes.

Dans la cuisine de C à vous

Angèle Ferreux-Maeght, cheffe & Fondatrice de La Guinguette d'Angèle.