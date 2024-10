"C dans l'air" mercredi 30 octobre 2024, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 30 octobre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mercredi 30 octobre 2024, Caroline Roux reçoit : Lorraine de Foucher, journaliste au service enquêtes du Monde, autrice du podcast et de l'enquête les enfants perdus du viol en streaming.

Ancien graphiste chez Pixar et Disney, il est jugé à partir de mardi devant les assises de Paris pour avoir commandité et visionné en direct sur internet les viols et agressions sexuelles de mineures aux Philippines.

Ce graphiste français est jugé à partir de mardi 29 octobre et jusqu'à jeudi, devant la cour d'assises de Paris dans une affaire de "livestreaming". Derrière cet anglicisme se cache un phénomène en pleine expansion depuis la pandémie de Covid : le fait de commanditer à distance, depuis son ordinateur des viols d'enfants visionnés en direct.

L'homme de 59 ans, connu pour ses collaborations avec Disney et Pixar, notamment sur les dessins animés Ratatouille, Les Indestructibles, ou encore Là-Haut, est accusé d'être à l'origine, depuis la France et les États-Unis, de centaines de viols sur des enfants aux Philippines. Il aurait pu sévir encore longtemps sans ces virements d'argent suspects repérés en 2019 par Europol. 50 000 euros au total, ce qui représente, selon les enquêteurs, un millier de viols et d'agressions sexuelles payés 50 euros en moyenne. Des abus commis sur des petites filles âgées de 3 à 15 ans, le plus souvent par leurs parents, à la demande de cet homme qui donnait des ordres derrière son ordinateur avant d'assister en direct aux agressions

Devant les policiers, celui qui se définit comme "un vrai pédophile" reconnaît aussi avoir ordonné à plusieurs reprises des actes de torture sur les jeunes victimes. "J'allais jusqu'à l'extrême limite, puis quand le dégoût me montait à la tête, je coupais la caméra. J'avais l'impression, dit-il, que ça n'existait pas". Des agressions qui ont pourtant bien eu lieu et pour lesquelles la loi permet de poursuivre ce graphiste comme complice, même s'il n'a jamais participé physiquement aux agressions. Il encourt vingt ans de de réclusion criminelle.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Frédéric Denhez, journaliste spécialiste des questions environnementales.

Emma Haziza, hydrologue, docteur de l’école des Mines.

Chloé Nabédian, journaliste spécialiste des questions climatiques.

Philippe Dessertine, directeur de l’Institut de Haute Finance.

Le thème de l'émission :

Espagne : les inondations… et le chaos

Des pluies torrentielles ont provoqué de terribles inondations dans une grande partie du sud et de l’est de l’Espagne, de Malaga à Valence. Des torrents de boue d’une puissance inouïe ont envahi les rues de plusieurs villes. Des routes, des commerces, des maisons ont été submergés par les eaux. Des ponts ont cédé sous la pression. Un train à grande vitesse, avec près de 300 personnes à bord, a déraillé sans faire de victimes. Le bilan provisoire de ces intempéries est néanmoins déjà extrêmement lourd : au moins 63 personnes sont mortes dans et l’on dénombre également d’innombrable blessés. Une situation sans précédent selon les secours qui tentent de retrouver des disparus dans les communes dévastées. Les dégâts sont considérables et de nombreux villages restent coupés du monde. Une cellule de crise a été activée et plus d’un millier de militaires sont déployés.

"Hier notre pays a été frappé par la pire dépression depuis un siècle" a affirmé le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, avant d’appeler les habitants à la vigilance. "Nous ne pouvons pas considérer que cet épisode dévastateur est terminé (…) Nous ne vous laisserons pas seuls. Nous allons mettre tous les moyens nécessaires pour gérer cette tragédie" a-t-il ajouté. Face à la catastrophe, l’Union européenne a indiqué être "prête à aider".

À l’origine de ces inondations, le phénomène de "goutte froide" et une Méditerranée plus chaude. Avec le réchauffement climatique, la mer se réchauffe mais l’air aussi. En conséquence il contient plus d’eau et les précipitations sont beaucoup plus intenses. Les scientifiques avertissent que les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les vagues de chaleur et les tempêtes, sont à la fois de plus en plus fréquents, de plus en plus longs et de plus en plus intenses en raison du changement climatique.

En France, ces images ne sont pas sans rappeler les pluies diluviennes qui ont frappé l’Ardèche, la Haute-Loire, la Loire et le Rhône il y a deux semaines. Si les intempéries n’ont pas de fait de victime, elles ont causé de gros dégâts et les habitants restent très choqués. À Annonay, commune qui a connu la plus grosse inondation de son histoire, la municipalité réfléchit désormais à la suite. Pointant les effets du réchauffement climatique mais aussi des décennies d'une politique d'imperméabilisation et d'artificialisation des sols, le maire défend une "renaturation" c'est-à-dire déconstruire pour laisser davantage d'espace à la rivière sur certains secteurs. "On doit s'adapter à la rivière" explique l’élu appuyé par le syndicat des Trois rivières qui gère les cours d'eau.

Mais comment s'adapter ? Nous avons rencontré des maires qui tentent de mettre en œuvre

des aménagements dans leurs communes. Canicules, sécheresses, feux, inondations… Quels sont les risques auxquels les Français doivent se préparer à l’horizon 2050 ? Dans son ouvrage France 2050. RCP8.5, le scénario noir du climat, le journaliste Marc Lomazzi a demandé à des experts ce qu'il adviendrait de notre pays si rien n'était fait pour limiter le réchauffement de la température. Il nous en parle ce soir dans #cdanslair.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.