"Echappées Belles" : Le Léman, entre lacs et montagnes, samedi 2 novembre 2024 sur France 5

Samedi 2 novembre 2024 à 21:00, France 5 diffusera un nouveau numéro indit du magazine "Echappées belles" dans lequel Ismaël Khelifa vous emmènera dans le Chablais savoyard, une région pittoresque nichée entre lac et montagne.

Ce territoire savoyard, véritable joyau de la Haute-Savoie, séduit par sa beauté naturelle et son riche patrimoine culturel.

Le Chablais savoyard est un lieu de contraste, où les sommets enneigés côtoient des vallées verdoyantes et des villages pittoresques. Les villes au bord du lac, comme Thonon-les-Bains et Évian-les-Bains, célèbres pour leurs thermes et les activités nautiques, attirent de nombreux visiteurs chaque année. La région est également renommée pour ses stations de ski, telles que Châtel, offrant une multitude d'activités de montagne en hiver comme en été. L'architecture locale, marquée par les chalets en bois typiques des villages de Haute-Savoie, confère au Chablais un charme unique. Les paysages alpins abritent une agriculture traditionnelle, notamment la production du fromage d’Abondance, fabriqué dans les zones d'alpage où paissent les vaches marrons et blanches. La gastronomie régionale, riche et variée, allie les saveurs de la montagne et du lac, ravissant les gourmets avec des spécialités telles que la fondue, le berthoud et les poissons du lac Léman. La faune et la flore très riches offrent aussi la possibilité d’innover dans l’assiette en s’inspirant des changements du paysage naturel.

Le Chablais savoyard offre également des opportunités de randonnées exceptionnelles, notamment sur les balcons du lac, qui offrent des vues imprenables sur le lac Léman, la Suisse, le Jura et, par temps clair, le Mont Blanc. L'été, les montagnes encore peu connues se transforment en terrains de jeu pour les amateurs de nature et d'aventure.

Ce territoire est aussi l'un des départements de France qui accueille chaque année le plus de nouveaux habitants, attirés par la qualité de vie et la beauté des paysages. Dans la région, se mélangent les habitants de longue date, ancrés dans les traditions locales, et les nouveaux arrivants, apportant une dynamique de changement et de modernité.

Alors, quels sont ces atouts qui font du Chablais savoyard une destination de rêve et un terrain de jeu inédit pour les passionnés d’outdoor ?

Découvrons aux côtés d'Ismaël Khelifa ce territoire enchanteur, où chaque paysage raconte une histoire d'harmonie entre l'homme et la nature.

Les reportages diffusés :

Les lacs du Chablais

Passion VTT

Un été à la ferme de Léonard

La préservation de la biodiversité

Vie de village

Le refuge de la dent d'Oche.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Échappées belles : Bali, majestueuse et secrète"