"C dans l'air" jeudi 31 octobre 2024, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 31 octobre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce jeudi 31 octobre 2024, Caroline Roux recevra : Victor Tassel, journaliste économique au Parisien.

C’est une histoire rocambolesque, digne des meilleurs films hollywoodiens. Le 12 août dernier, Aurélie B., une Française de 39 ans, est arrêtée sur le tarmac de l’aéroport de Figari, en Corse, alors qu'elle descend de son jet privé.



Ex-trésorière au sein de l'enseigne de prêt à porter Kiabi, Aurélie B. aurait détourné 100 millions d'euros. Après avoir usurpé l'identité d'un cadre afin de détourner de l'argent, la Française de 39 ans a été mise en examen pour fraude et blanchiment en bande organisée.

Une femme d'affaires influente, à qui tout semblait réussir, est soupçonnée d'une fraude monumentale. Sur ses réseaux sociaux, Aurélie B. affichait sa proximité avec des stars du rap et sa fortune depuis Miami (Floride, États-Unis), où elle résidait. Cette Française de 39 ans dirigeait son entreprise aux activités diversifiées : aviation d'affaires, événementiel, design et même médias.

Selon une information de franceinfo, Aurélie B. a été mise en examen pour escroquerie et blanchiment en bande organisée, soupçonnée d'avoir dérobé 100 millions d'euros à l'enseigne Kiabi, l'un des leaders du textile à petit prix, dont elle était encore trésorière en 2022. Elle aurait usurpé l'identité d'un cadre pour détourner l'argent sur des comptes personnels et l'encaisser. Dans un communiqué publié vendredi 27 septembre, Kiabi assure que "cette fraude ne remet en aucun cas en cause la solidité financière de Kiabi". L'escroquerie a été découverte en juillet et l'enquête confiée à la police judiciaire.

Mise en examen pour escroquerie et blanchiment en bande organisée, l’arnaqueuse présumée dort à présent en prison. Elle risque jusqu’à 10 ans d’emprisonnement...

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Laurence Haïm, journaliste pour "L’heure américaine" sur France Info TV.

Nicolas Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest France.

Agnès Vahramian, directrice de France Info et ancienne correspondante aux Etats-Unis.

Lauric Henneton, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l’Université de Versailles-Saint Quentin.

Claire Meynial, correspondante aux Etats-Unis pour Le Point.

Le thème de l'émission :

Trump/ Harris : coup pour coup

Aux Etats-Unis, est-ce un point de bascule à cinq jours de la présidentielle ? Donald Trump a tenté d'exploiter mercredi 30 octobre les propos de Joe Biden sur ses électeurs en se mettant en scène dans un camion poubelle dans le Wisconsin. Dans cette dernière ligne droite, le président démocrate Joe Biden a compliqué la tâche de la vice-présidente, en qualifiant les partisans de son prédécesseur républicain d'"ordures", avant de se reprendre. Trop tard, le candidat républicain friand d’opérations de communication, tente de retourner la situation à son avantage, alors même que l’insulte est partie de son propre camp, utilisée pour qualifier les habitants de Porto Rico.

Cette polémique tombe au plus mal pour Kamala Harris qui a d’ailleurs pris ses distances très vite avec les déclarations de Joe Biden. La candidate démocrate était elle-aussi en meeting dans le Wisconsin cette nuit. Dans cette fin de campagne très tendue, où les sondages sont toujours très serrés, chaque camp cherche à convaincre les indécis et se disputent chaque voix ou presque dans les «swing states», décisifs pour la victoire le 5 novembre prochain. Car si Kamala Harris est créditée au niveau national de 48,1 % d'intentions de voix, contre 46,7 % pour Trump, la véritable bataille aura lieu dans les sept États clés où quelques milliers de voix peuvent suffire pour faire basculer l’élection.

Alors dans cette fin de campagne, la situation se tend et les bureaux de vote se trouvent sous haute tension. Ils sont directement menacés, notamment dans ces États où la dernière élection en novembre 2020 avait été particulièrement serrée, et où le camp Trump avait hurlé à la fraude, comme en Géorgie. Nous nous sommes rendus dans l’un de ces bureaux de vote. Sa présidente reçoit depuis des semaines des menaces de mort. Une situation qui l'a poussée à prendre plusieurs mesures. Des boutons rouges ont été installés sur tous les bureaux d'accueil ainsi qu'une caméra. Les portes ont été changées et elle modifie tous les jours son trajet pour s’y rendre.

Une inquiétude de voir des débordements dans les bureaux de vote mais aussi à l'annonce des résultats dans une semaine. Les Américains sont de plus en plus nombreux à craindre que l'annonce des résultats se passe mal alors qu’à l’étranger on s’interroge sur les conséquences éventuelles des résultats. Si les politiques étrangères des administrations Trump et Biden (dont Kamala Harris est en partie responsable) se distinguent par bien des aspects, en particulier vis-à-vis des Européens, des points de consensus rassemblent les deux camps. La politique commerciale des administrations américaines est devenue plus protectionniste depuis 2018, avec des hausses de droits de douane, et cela devrait se poursuivre. Face à Donald Trump, qui promet de relancer la guerre commerciale, les démocrates ne s'opposent pas au repli protectionniste.

