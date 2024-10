Sommaire de "50' Inside" samedi 2 novembre 2024 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Samedi 2 novembre 2024 à partir de 18:00, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

17:35 50' Inside : L'actu

Au sommaire cette semaine :

À la une • Le salon du chocolat

En coulisses • Dans un château breton pour Halloween.



Le portrait • Gilbert Montagné.



La Story • "Take on me", la chanson culte du groupe A-ha traverse les époques.



17:45 50' Inside : Le Mag



Dans le secret • Le plus grand zoo de France.



Le document • En plein milieu des marais salants, ces chefs qui organisent des dîners extraordinaires...