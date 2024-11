"C dans l'air" samedi 2 novembre 2024, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce samedi 2 novembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce samedi 2 novembre 2024, Axel de Tarlé recevra Clothilde Champeyrache, économiste et criminologue, maîtresse de conférences au Conservatoire national des Arts et métiers (Cnam), auteure de "Géopolitique des mafias" (éditions du Cavalier Bleu).

Hier, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, en visite à Rennes, a affirmé que la France était à un "point de bascule" face au narcotrafic, et a évoqué une "mexicanisation" du pays. Des termes forts, qui font suite à plusieurs faits d'une grande gravité survenus ces derniers jours. La semaine dernière, un enfant de 5 ans a été grièvement blessé par balles lors d'un règlement de compte lié à un trafic de stupéfiants dans le quartier de Maurepas, à Rennes. Jeudi, une fusillade a eu lieu à Poitiers où un adolescent de 15 ans est entre la vie et la mort. Selon les premiers éléments de l'enquête, il y aurait "40 à 60" personnes impliquées. Enfin hier, près de Valence, dans la Drôme, un homme était lui aussi entre la vie et la mort après avoir reçu une balle dans la tête lors d'une fusillade devant une discothèque. Des faits liés à des trafics de drogue, selon la police.

"Les narcotrafiquants sont partout, en milieu urbain, mais aussi, je viens de le voir, en milieu rural. Ils n'ont plus de limite. Et on est à un point de bascule, vraiment", a dit le ministre de l'Intérieur hier. Pour lutter contre le narcotrafic, "soit il y a une mobilisation générale pour ce grand combat qui prendra des années, et on le gagnera, soit il y a la mexicanisation du pays", a-t-il prévenu. Il s'en est également pris aux consommateurs lors d'un point presse : "Ce joint, ce rail de coke, il a le goût des larmes et surtout du sang".

Une loi sur la lutte contre les narcotrafiquants est en préparation pour début 2025. Le chiffre d'affaires du narcotrafic en France est de 3,5 à 6 milliards d'euros, et 200.000 personnes vivent de cette économie parallèle. Côté consommation, en 2023, la moitié des adultes déclaraient avoir déjà testé le cannabis, et près de 10% la cocaïne, selon les chiffres de l'Ofdt.

Clotilde Champeyrache nous expliquera comment le trafic de drogues s'est installé non seulement dans les grandes métropoles, mais aussi dans des villes moyennes et à la campagne. "Le problème du narcotrafic est ancien et nous avons laissé pourrir la situation en ne ciblant pas correctement les luttes", a-t-elle affirmé dans une interview au Figaro parue hier. Elle nous donnera aussi les solutions à mettre en place rapidement pour endiguer ce phénomène d'ampleur, et multiplier les angles d'attaque.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Pierre Haski, chroniqueur international à France Inter et au Nouvel Obs.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro.

Vera Grantseva, politologue, spécialiste de la Russie.

Laurence Nardon, chercheure, responsable du programme « Amériques » de l’IFRI (Institut Français des Relations Internationales).

Le thème de l'émission :

Ukraine, Proche-Orient : que ferait Trump ?

Trump et Harris, plus que jamais au coude-à-coude dans leur course à la Maison blanche. Le suspens est total à trois jours de cette élection historique, scrutée dans le monde entier. Deux visions du monde s'affrontent en effet. Guerre commerciale, conflit au Proche-Orient, guerre en Ukraine... Les enjeux de l'élection dépassent largement les frontières américaines.

Pour ce qui est l'Ukraine, les deux candidats divergent profondément. Pour Harris, le soutien à Kiev reste « inébranlable », elle poursuivra donc la politique d’aide militaire. Pour Trump, ce conflit « n'est pas le problème de l'Amérique », l’aide militaire fournie par Washington a donc ses limites. Vladimir Poutine, qui continue ses frappes meurtrières et renforce ses alliances, notamment avec la Corée du Nord, pourrait donc voir d'un très bon œil la réélection de Donald Trump.

Cette élection impactera aussi les autres conflits en cours sur le globe. Au Proche-Orient, les deux candidats soutiennent la guerre menée par Israël. Kamala Harris essuie à ce titre les critiques des démocrates pro-palestiniens. Donald Trump, lui, affirme que le conflit n'aurait pas eu lieu sous sa direction, et promet (sans expliquer comment) d'y mettre fin s'il était élu.

Aux Etats-Unis, certains iraniens expatriés soutiennent le candidat républicain, persuadés qu'il sera le seul à détruire les mollahs à travers une politique de pression maximale contre l'Iran. C dans l'air est allé à leur rencontre.

Alors, quelles seraient les conséquences géopolitiques de l'arrivée de Trump ou de Harris au pouvoir ? Qu'en sera-t-il du conflit russo-ukrainien après cette élection ? Quelle politique sera mise en œuvre au Proche-Orient si Trump redevient président ?

