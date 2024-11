"C l’hebdo" samedi 2 novembre 2024 sur France 5, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 2 novembre 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 2 novembre 2024 :

18:55 C L'hebdo

Inondations meurtrières en Espagne : est-ce que ça peut arriver en France ?

Laurent Romejko, présentateur météo.

Eric Brocardi, pompier.

Juan José Dorado, journaliste espagnol.

La série "culte", qui raconte les coulisses de Loft Story cartonne, est-elle vraiment fidèle à ce qu’ont vécu les candidats ?

Angela Lorente, directrice de casting du Loft.

Steevy Boulay, ancien candidat du Loft.

Jean-Édouard Lipa, ancien candidat du Loft.

20:55 C L'hebdo, la suite

Coralie Fargeat qui a conquis Cannes et Hollywood avec son film "The Substance". Jusqu’où ira la réalisatrice ?

Olivier Truchot et Alain Marschall pour les 20 ans de l'émission "Les Grandes Gueules". L'occasion de revivre les meilleurs et les pires moments de l'émission.

Bérengere Krief pour son nouveau spectacle "Sexe" au théâtre de l’Oeuvre.