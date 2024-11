"Au bout de l’enquête" : les affaires Estelle Mouzin et Marie-Claire Chevalier samedi 9 novembre 2024 sur France 2

Samedi 9 novembre 2024 à partir de 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera un numéro inédit du magazine "Au bout de l'enquête" qui sera consacré à l'affaire Estelle Mouzin et l'affaire Marie-Claire Chevalier.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Chaque fait divers raconte non seulement l’évolution des méthodes d’enquête des services de police et de gendarmerie, mais aussi une époque, un milieu, une région, un contexte historique ou social. À travers le récit des crimes et de leur résolution, Au bout de l’enquête écrit chaque samedi une page méconnue de l’histoire de la société française.

Un soin tout particulier est apporté à la qualité du récit et de la mise en images. Le magazine s’appuie en outre sur l’expertise et la rigueur d’une équipe rédactionnelle aguerrie, spécialiste de l’analyse et du décryptage des faits divers.

Affaires inédites :

Affaire Estelle Mouzin : Un père en colère

Guermantes. Un petit village de Seine et Marne, rendu célèbre par Marcel Proust. Ce 9 janvier 2003 c’est un drame terrible qui s’y déroule. La petite Estelle Mouzin, 9 ans, disparaît en rentrant de l’école. Pendant 20 ans, son père Eric va remuer ciel et terre pour connaître la vérité. L’enquête remontera finalement à l’un des pires tueurs en série Français, Michel Fourniret.

Un film d'Agnès Grossmann.

Affaire Marie-Claire Chevalier : Le procès de l’avortement

Certains faits divers sont à l’origine de grandes évolutions de notre société. C’est le cas de l’histoire de Marie-Claire Chevalier, accusée en 1972 d’avoir avorté avec la complicité de sa mère. Un procès qui sera l’objet d’une très forte mobilisation et qui conduira à la légalisation de l’avortement deux ans plus tard.

Un film d'Eloïse Fagard.

Affaire en rediffusion :

Affaire Rouxel : Meurtres en famille

Un couple de quinquagénaires est assassiné dans leur maison du Pays Basque, en présence du reste de la famille qui fêtait un anniversaire. Deux fils et une belle fille, témoins ou coupables. Que s’est-il réellement passé dans la cuisine de ces gens sans histoires ce samedi 20 février 2016 ? Un huis clos digne d’un roman d’Agatha Christie.

Un film de Nathalie Mazier.