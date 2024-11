"C l’hebdo" samedi 16 novembre 2024 sur France 5, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 16 novembre 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 16 novembre 2024 :

18:55 C L'hebdo

Inéligibilité de Marine Le Pen, présidentielle 2027… que cherche vraiment Jordan Bardella ?

Jordan Bardella, président du Rassemblement National et député européen.

Mère infanticide : comment peut-on tuer son enfant ?

Daniel Zagury, psychiatre et expert auprès des tribunaux.

Damien Delseny, chef du service police/justice du Parisien.

20:55 C L'hebdo, la suite

Roselyne Bachelot raconte ses “Sacrés monstres !” dans un livre disponible aux éditions Plon.

Camille Razat parlera du film “Prodigieuses” au cinéma le 20 novembre.

André Dussollier présentera la pièce “Sens dessus dessous” au théâtre des Bouffes Parisiens.

Malik Frikah, la révélation du film “L’Amour ouf’, se confiera sur son incroyable parcours.