"Ça commence aujourd’hui" mercredi 20 novembre : spéciale Inceste, trois témoignages bouleversants de mères courage sur France 2

Ce mercredi 20 novembre 2024 à 13:55 sur France 2 dans "Ça commence aujourd’hui", Faustine Bollaert dont la parole à trois mères courageuses ayant protégé leur fille d'un père soupçonné d'agression sexuelles.

Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Parmi eux, des milliers d’enfants que la justice décide de confier à leur bourreau. C’est à eux que l’émission Ça commence aujourd’hui a choisi de s’intéresser aujourd'hui.

Faustine Bollaert donnera la parole à trois femmes, trois mères courageuses qui ont choisi de protéger leur fille d’un père soupçonné d’agression sexuelle, au risque de se mettre elles-mêmes hors la loi.

Après des semaines de suspicion, Séverine a décidé de placer des caméras cachées dans la chambre de son bébé où elle a découvert l’impensable : des comportements incestueux de la part de son mari. Depuis ce jour, elle refuse de présenter sa fille à son père. Aujourd’hui, pour avoir voulu protéger sa fille, Séverine risque une peine d’emprisonnement et la perte de la garde de son enfant.

Nous découvrirons également l’histoire de Gabrielle. Après avoir remarqué un comportement anormal chez sa fille de 3 ans, elle a décidé de l’emmener chez une thérapeute. C’est cette femme qui fait part de ses soupçons d’inceste aux autorités, à l’aide d’un signalement. Mais après une succession de procédures, la justice décide de placer ses deux enfants en foyer, malgré la mise en examen de son ex-mari. Une décision incompréhensible pour cette maman.

Enfin, nous nous intéresserons au témoignage d’Audrey qui a dû cacher sa fille pendant quatre mois pour la protéger de son père soupçonné de violences sexuelles. Après un long combat, l’homme a été placé sous contrôle judiciaire avec l’interdiction d’entrer en contact avec sa fille. Aujourd’hui, il a toujours l’autorité parentale et Audrey ne sait pas si cet homme sera jugé un jour.

Trois témoignages chocs. Trois cris du cœur que Faustine Bollaert recueillera aux côtés de Natacha Espié, psychologue, et Me Marc Geiger, avocat pénaliste. Ils nous éclaireront sur ces dysfonctionnements et ces incohérences de la justice.