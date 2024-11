"C dans l'air" vendredi 22 novembre 2024, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 22 novembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 22 novembre 2024, Axel de Tarlé recevra : Eléonore Quarré, directrice conseil, responsable des études société au pôle opinion d'OpinionWay.

Les promotions liées au Black Friday, qui aura lieu le 29 novembre, ont débuté. Ce rendez-vous des bonnes affaires s'est installé dans les habitudes d'achats des Français, et s'est imposé comme une opportunité pour acheter ses cadeaux de Noël à prix réduit. Selon une récente étude OpinionWay pour Bonial, 29% des Français prévoient de faire des achats à l'occasion du Black Friday. Un chiffre qui monte à 50% chez les jeunes de 18 à 24 ans.

Si le budget moyen des Français pour cette période de promotions est élevé - 388 euros -, il est toutefois en baisse de 28 euros par rapport à 2023. Avec des achats principalement tournés vers les vêtements, et les achats du quotidien, comme les produits d'hygiène et de beauté. Les dépenses sur les produits culturels et les articles de sport sont également en forte hausse, respectivement à +24% et 21%. Cette période est également vue comme l'occasion d'acheter ses cadeaux de Noël, avec près de 8 Francais sur 10 qui déclarent attendre cette période pour acheter ses cadeaux de Noël.

Eléonore Quarré, responsable des études société chez OpinionWay, décryptera avec nous les habitudes de consommation des Français à l'occasion de ce Black Friday, et des achats de Noël. Elle nous expliquera les arbitrages qu'il font en matière de budget, et les choix qui sont opérés entre achats en ligne et en magasins physiques. Des choix de consommation cruciaux, dans une période où les enseignes de magasins physiques, comme Gifi ou Casa, souffrent.

Les experts invités :

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Anthony Bellanger, éditorialiste à France Info TV, spécialiste des questions internationales.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest France.

Marie Jego, journaliste au Monde, ancienne correspondante à Moscou.

Elsa Vidal ( en duplex), rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI.

Le thème de l'émission :

Poutine : "le conflit a pris un caractère mondial"

C’est une première sur le front ukrainien. Jeudi 21 novembre, la Russie a tiré un missile balistique à moyenne portée (IRBM) conçu en principe exclusivement pour transporter une tête nucléaire. Ce nouveau missile baptisé "Orechnik", selon Moscou, avait jusqu’à présent seulement été testé dans le cadre d’essais. Cette fois, il a été utilisé pour frapper une usine de la ville de Dnipro, dans l’est de l’Ukraine. Une réponse à l’utilisation par Kiev, pour la première fois, des missiles de longue portée américains sur son territoire. Une "escalade" selon le président russe qui s’est exprimé dans la soirée lors d'une allocution télévisée. "Le conflit en Ukraine a désormais pris des caractéristiques mondiales", a également affirmé Vladimir Poutine, prévenant qu'il n'excluait pas de frapper les pays dont les armes sont utilisées par l'Ukraine en Russie.

Kiev a tiré mardi des missiles ATACMS contre des cibles russes dans la région de Briansk, puis britanniques, Storm Shadow, mercredi. Le même jour, comme en riposte, le Kremlin avait annoncé la signature du décret, annoncé en septembre par Vladimir Poutine, d'actualisation de la doctrine nucléaire russe. Il était mis en avant le fait qu'il élargissait les conditions d'emploi de l'arme ultime, mais de manière très marginale puisque le recours à des bombes atomiques restait conditionné à une menace existentielle sur la Russie.

Aux États-Unis, l’administration Biden a reconnu une "escalade" mais impute la faute à la Russie. "L’escalade majeure à laquelle on assiste c’est que la Russie s’est tournée vers un autre pays, une autre partie du monde. La Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats sur les lignes de front et les a intégrés dans cette guerre. L’escalade a chaque étape vient de la Russie. Nous sommes évidemment au courant du lancement par la Russie d’un missile balistique à moyenne portée contre l’Ukraine. Nous n’avons aucune indication qui laisserait croire que la Russie se prépare à utiliser une arme nucléaire en Ukraine. Il n'y a aucune raison pour nous de modifier notre doctrine", a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche. De son côté, Volodymyr Zelensky a appelé dans un message publié sur les réseaux sociaux, la communauté internationale à réagir, dénonçant un "voisin fou" qui utilise l’Ukraine comme "un terrain d'essai".

Alors que se passe-t-il sur le front ukrainien ? Jusqu’où ira l’escalade ? Dans l’affaire des câbles sous-marins endommagés en mer Baltique, pourquoi l’étau se resserre-t-il autour du bateau chinois "Yi-Peng 3" ? Donald Trump a affirmé qu’il ne lui faudrait pas plus d’une journée pour convaincre Vladimir Poutine d’arrêter la guerre. Comment compte-t-il mettre fin au conflit ? Selon le Washington Post, le président russe et son homologue américain, élu début novembre, ont discuté ces derniers jours. Le Kremlin a démenti. Donald Trump et Vladimir Poutine ont-ils vraiment échangé au téléphone ? Les discussions ont-elles déjà débuté ? Enfin quel est aujourd'hui l'état d'esprit des Ukrainiens ?

