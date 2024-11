"Au bout de l’enquête" : Affaires Tiphaine Taton et Jean-Claude Romand à revoir samedi 30 novembre 2024 sur France 2

Samedi 30 novembre 2024 à partir de 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de voir ou de revoir trois affaires dans le magazine "Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?".

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Chaque fait divers raconte non seulement l’évolution des méthodes d’enquête des services de police et de gendarmerie, mais aussi une époque, un milieu, une région, un contexte historique ou social. À travers le récit des crimes et de leur résolution, Au bout de l’enquête écrit chaque samedi une page méconnue de l’histoire de la société française.

Un soin tout particulier est apporté à la qualité du récit et de la mise en images. Le magazine s’appuie en outre sur l’expertise et la rigueur d’une équipe rédactionnelle aguerrie, spécialiste de l’analyse et du décryptage des faits divers.

Affaire Typhaine Taton, l’enfant fantôme

Sa mère dit avoir subitement perdu sa trace dans les rues de Maubeuge. Elle s’appelle Typhaine Taton et a 5 ans. Dans tout le pays, l’émotion est considérable à la nouvelle de cette disparition. Les enquêteurs vont travailler sur tous les scénarios: accident, enlèvement, rencontre avec un pédophile…Il faudra 6 mois et une enquête acharnée pour que la vérité éclate: une terrible et cynique tentative de manipulation.

Un film de Clémentine Bisiaux.

Affaire Jean-Claude Romand

C’est une affaire qui a stupéfait la France entière et a même inspiré un roman célèbre “L’adversaire” et un film du même nom. C’est l’histoire d’un homme, Jean-Claude Romand qui a fait de sa vie un hallucinant tissu de mensonges et qui décide d’en finir de la pire manière. Seule solution selon lui pour ne pas affronter aux yeux de ses proches la vérité: il n’est pas ce grand médecin aux importants moyens financiers. Il va laisser aux survivants la souffrance du deuil et même parfois la honte d’avoir cru cet imposteur. Nous sommes le dimanche 10 janvier 1993 et une maison brûle dans un village proche de la frontière suisse…

Un film de Charlotte Leloup.

Affaire Edgar Boulai, les disparus, le cabanon et l'assassin

Qu’est-il arrivé à la famille Davila ? En ce dimanche de septembre 1995, Donald, Stéphanie et leur deux enfants quittent leur maison de Vaux-le-Pénil, au sud de Paris, sans prévenir, et disparaissent. Un mystère qui pourtant n’émeut personne. Aucune enquête n’est ouverte. Il faudra toute la détermination et la ténacité de Gilberte, la mère de Stéphanie, pour que plusieurs mois plus tard les policiers finissent par s’intéresser à cette histoire. Leur enquête va s’orienter vers un homme au profil particulièrement inquiétant.

Un film de Cécilia Frojman.