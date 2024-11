"C l’hebdo" samedi 30 novembre 2024, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Samedi 30 novembre 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 30 novembre 2024 :

18:55 C L'hebdo

DZ Mafia : fin de règne pour le chef “Mamine Escobar” ?

Guillaume Farde, professeur à Sciences Po.



Jérôme Pierrat, spécialiste du grand banditisme.

Procès des viols de Mazan : y aura-t-il un avant et un après ?

Lio, chanteuse.

Juliette Campion, journaliste police/justice sur Franceinfo.

L’image de la semaine : les émouvantes retrouvailles entre Amalka et sa maîtresse

Hélène Gateau, journaliste et vétérinaire.

20:55 C L'hebdo, la suite

Fabrice Arfi viendra parler de sa nouvelle enquête “La troisième vie” aux éditions du Seuil.

Michel Denisot et Pierre Lescure reviendront sur leurs 50 ans d'amitié.

Sandrine Ramier, créatrice de contenus “La grande bouffe” parlera de ses recettes, notamment les pâtes à la vodka.