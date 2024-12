"Appels d'urgence" : Secours en hélico avec les pompiers des Bouches-du-Rhône sur TFX lundi 2 décembre 2024

Lundi 2 décembre 2024 à 21:05, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX un numéro inédit du magazine "Appels d'urgence" : « Urgences vitales et secours en hélico pour les pompiers des bouches-du-rhône ».

Avec 400 sorties par jour et plus de 140 000 interventions par an, les pompiers des Bouches-du-Rhône connaissent un rythme de travail soutenu.

Immersion avec ces femmes et hommes qui ne manquent pas de courage et agissent autour des grandes villes comme Marseille et Aix-en-Provence.

Ce département, très animé, attire de très nombreux touristes et cela augmente les incidents. Alors, pour faire face aux accidents de la route, qui représentent souvent une urgence vitale, ils comptent sur l’hélicoptère piloté par Magali, une quarantenaire dynamique qui est l’une des deux seules femmes pilotes de la sécurité civile.